Сокращения добычи нефти на 10-15 млн б/с в рамках ОПЕК+ может оказаться недостаточно - "БКС Брокер"

Сокращение добычи нефти крупнейшими производителями на 10-15 млн баррелей в сутки (б/с) в рамках нового соглашения ОПЕК+ может оказаться недостаточным для окончательной стабилизации рынка, поскольку пик мировой пандемии COVID-19 еще не пройден и спрос на сырье продолжит сокращаться, считает начальник отдела инвестиционных стратегий компании "БКС Брокер" Валерий Кушанин.

По его словам, заседание ОПЕК+ в четверг и телеконференция министров G20 с участием ряда стран-наблюдателей призваны продемонстрировать общий взгляд и решимость пойти на сближение в вопросе по сокращению добычи среди нефтепроизводителей. Общий объем сокращения добычи по итогам телеконференций 9 и 10 апреля может составить 15 млн б/с.

Однако, по оценке собеседника "Интерфакса", подсчеты указывают на то, что для мирового баланса сокращения на 10-15 млн б/с будет недостаточно, так как падение спроса предварительно уже оценивается в 20-25 млн б/с. Тем не менее, само соглашение - это посыл участникам рынка, что нефтедобывающие страны готовы договариваться. Итоги телеконференций 9 и 10 апреля должны привести к снижению желания игры на понижение стоимости нефти и ее удержанию около $35 за баррель до восстановления спроса, считает Кушанин.

В целом, риски снижения цен на нефть Brent ниже $30 за баррель остаются. Все ждут, что по итогам телеконференций 9 и 10 апреля ОПЕК+ и G20, скорее всего, будет принято решение о сокращении добычи на 10-15 млн б/с. Конгресс США решил подстраховаться и даже направил письмо Саудовской Аравии о возможном разрыве партнерских соглашений в военной-торговой деятельности и соответствующем воздействии со стороны правительства США на взаимоотношения двух стран. Однако не стоит забывать, что пик пандемии во многих странах еще не пройден и спрос на нефть продолжит снижение до стабилизации ситуации по числу заболевших, заключил представитель компании "БКС Брокер".