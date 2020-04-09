Raiffeisenbank снизил оценку ADR ЛУКОЙЛа на 12%, подтвердив рекомендацию "покупать"

Raiffeisenbank понизил прогнозную стоимость американских депозитарных расписок (ADR) "ЛУКОЙЛа" со $133 до $117 за штуку, сообщается в обзоре аналитика банка Андрея Полищука.

В то же время прогнозная стоимость акций этой нефтекомпании, рассчитанная экспертом, была повышена с 8100 рублей до 8700 рублей за штуку на фоне ослабления рубля.

"По нашему мнению, за счет оптимизации капитальных вложений и использования заемных средств для финансирования выкупа собственных акций "ЛУКОЙЛ" (MOEX: LKOH) сможет предложить высокую дивидендную доходность по своим бумагам, полностью покрытую свободным денежным потоком даже при низких ценах на нефть", - говорится в обзоре.

По прогнозам аналитика Raiffeisenbank, дивидендные выплаты "ЛУКОЙЛа" по итогам 2020 года могут составить 495 рублей на акцию, что предполагает дивдоходность порядка 9,7%. "А с учетом выкупа дивдоходность бумаг вырастет до 10,6%. С восстановлением нефтяных цен суммарная дивидендная доходность акций компании по итогам 2022 года может превысить 16%", - пишет Полищук.

Оценки и рекомендации аналитиков (цены в долларах США):

Прогнозная цена ЛУКОЙЛ - 117,00 (текущая цена - 67,04), рекомендация - покупать;

Прогнозная цена ЛУКОЙЛ (акции, цена в рублях) - 8700 (текущая цена - 5106), рекомендация - покупать.