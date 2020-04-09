ИК "Церих Кэпитал Менеджмент" считает, что в ближайшие дни можно ожидать консолидацию рынка акций или коррекцию вниз

Фондовый российский рынок в четверг торгуется в слабом "плюсе". Индекс Мосбиржи с конца марта хорошо скорректировался вверх после обвала. Технически он в четверг закрыл "гэп" образовавшийся в начале марта. После бурного роста за последние три недели многие участники, скорее всего, предпочтут зафиксировать прибыль. В связи с чем, указывает в своем комментарии старший аналитик ИК "Церих Кэпитал Менеджмент" Виктор Марков, в ближайшие дни можно ожидать консолидацию российского рынка акций на текущих уровнях или коррекцию вниз.