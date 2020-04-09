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Главная / Мнения аналитиков / Итоги встречи ОПЕК+ и динамика нефтяных котировок будут определяющими для рубля - Банк "Санкт-Петербург"
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09 апреля 2020 года 13:10
Итоги встречи ОПЕК+ и динамика нефтяных котировок будут определяющими для рубля - Банк "Санкт-Петербург"
Итоги встречи ОПЕК+ и динамика нефтяных котировок будут определяющими для российской валюты, отмечают в своем комментарии аналитики банка "Санкт-Петербург". "Позитивное завершение саммита позволит рублю продолжить укрепление. Тем не менее, учитывая уже озвученные амбициозные планы по сокращению добычи, сохраняются существенные риски того, что фактические параметры соглашения могут разочаровать рынок, что негативно скажется на нефти и рубле", - пишут они.
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09 апреля 2020 года 14:47
Raiffeisenbank понизил прогнозную стоимость американских депозитарных расписок (ADR) "ЛУКОЙЛа" со $133 до $117 за штуку, сообщается в обзоре аналитика банка Андрея Полищука. В то же время прогнозная стоимость акций этой нефтекомпании, рассчитанная экспертом, была повышена с 8100 рублей до 8700... читать дальше
.09 апреля 2020 года 14:22
Позитивный настрой на рынке ОФЗ обусловлен укреплением рубля и ожиданием позитива от встречи стран-производителей нефти - Райффайзенбанк
Общий позитивный настрой на локальном рынке (длинные ОФЗ в четверг растут на 0,5% в цене) сейчас обусловлен укреплением рубля и ожиданием позитивного исхода встречи крупнейших стран-производителей нефти, отмечается в комментарии Райффайзенбанка. "Мы считаем, что сейчас чрезмерное укрепление... читать дальше
.09 апреля 2020 года 13:53
ИК "Церих Кэпитал Менеджмент" считает, что в ближайшие дни можно ожидать консолидацию рынка акций или коррекцию вниз
ондовый российский рынок в четверг торгуется в слабом "плюсе". Индекс Мосбиржи с конца марта хорошо скорректировался вверх после обвала. Технически он в четверг закрыл "гэп" образовавшийся в начале марта. После бурного роста за последние три недели многие участники, скорее всего, предпочтут... читать дальше
.09 апреля 2020 года 13:32
Себестоимость сжиженного природного газа (СПГ) "НОВАТЭКа" с "Ямал СПГ" при поставках в Европу не превышает $1,5/MMBtu, пишут аналитики Renaissance Capital по итогам телефонной конференции с представителями компании. В обзоре отмечается, что ключевые рынки СПГ "НОВАТЭКа" испытали "идеальный... читать дальше
.09 апреля 2020 года 12:43
Динамику рубля определит исход переговоров ОПЕК+, новостной фон вокруг которых остается весьма противоречивым - "Нордеа банк"
Динамику рубля определит исход переговоров ОПЕК+, новостной фон вокруг которых остается весьма противоречивым, говорится в обзоре "Нордеа банка". На старте торгов четверга рубль находился вблизи отметки 75 в паре с долларом и 81,5 в паре с евро. Ключевым событием дня для рубля выступает исход... читать дальше
.09 апреля 2020 года 12:30
(расширен 1-й абзац) Аналитики "БКС Глобал Маркетс" рекомендуют принять участие в выкупе акций "Трубной металлургической компании", поскольку считают его хорошей возможностью для выхода из бумаг компании, сообщается в обзоре. "ТМК может потратить на выкуп около 24% (или $290 млн) суммы,... читать дальше
.09 апреля 2020 года 12:27
(изменен источник в 1-м абзаце, добавлен 2-й абзац) HSBC понизил рекомендацию для глобальных депозитарных расписок (GDR) "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH), "Татнефти" (MOEX: TATN) и "Роснефти" (MOEX: ROSN) с "покупать" до "держать", сообщается в обзоре инвестбанка. Прогнозные цены для бумаг компаний были... читать дальше
.09 апреля 2020 года 12:12
"Газпром" (MOEX: GAZP) надеется получить положительный свободный денежный поток в 2020 году, сообщает Renaissance Capital по итогам телефонной конференции с представителями компании. В первом квартале 2020 года спрос на газ в Европе снизился на 1,5% из-за погодных условий и снижения спроса со... читать дальше
.09 апреля 2020 года 11:49
Аналитики "БКС Глобал Маркетс" рекомендуют принять участие в выкупе акций "Трубной металлургической компании", сообщается в обзоре. "ТМК может потратить на выкуп около 24% (или $290 млн) суммы, полученной от продажи IPSCO, исходя из текущего курса $/RUB (спот). В результате соотношение Чистый... читать дальше
.09 апреля 2020 года 11:27
Роснефть" имеет гибкую программу инвестиций и при необходимости может сократить капительные вложения ниже 700 млрд руб. по сравнению с последним прогнозом в 850-1000 млрд руб. для поддержания свободного денежного потока, пишут аналитики Renaissance Capital по итогам серии конференц-звонков RUSSIA... читать дальше
.09 апреля 2020 года 11:16
Около 30% домохозяйств в крупных городах РФ могут перейти на экспресс-доставку в среднесрочной перспективе - "ВТБ Капитал"
Около 30% домохозяйств в крупных городах РФ перейдут на экспресс-доставку в среднесрочной перспективе в том случае, если такие сервисы будут быстро развиваться и обеспечат высокий уровень обслуживания - по меньшей мере, в Москве и Санкт-Петербурге, считают аналитики инвестбанка "ВТБ Капитал" Мария... читать дальше
.09 апреля 2020 года 10:53
Условия обратного выкупа акций ТМК очень привлекательны, но общее настроение пресс-релиза настораживает - "Атон"
Условия обратного выкупа акций "Трубной металлургической компании" очень привлекательны, но общее настроение пресс-релиза настораживает, говорится в обзоре "Атона". "Идея делистинга с "Лондонской биржи" уже какое-то время рассматривалась ТМК, и, следовательно, не стала большим сюрпризом для... читать дальше
.09 апреля 2020 года 10:34
Оптимизм, охвативший в среду американские рынки, вероятно, сохранит свой эффект в четверг, по крайней мере, в начале дня - БКС Глобал Маркетс
Оптимизм, охвативший в среду американские рынки в свете появления менее пессимистичных прогнозов относительно распространения COVID-19 в США, вероятно, сохранит свой эффект и в четверг, по крайней мере, в начале дня, говорится в обзоре "БКС Глобал Маркетс". "Также нефтяные "быки", похоже,... читать дальше
.09 апреля 2020 года 10:12
SBC понизил рекомендацию для глобальных депозитарных расписок (GDR) "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH), "Татнефти" (MOEX: TATN) и "Роснефти" (MOEX: ROSN) с "покупать" до "держать", сообщило агентство Bloomberg. читать дальше
.09 апреля 2020 года 10:01
Ближайшими сопротивлениями для индексов Мосбиржи и РТС выступают отметки 2720 и 1150 пунктов соответственно - при позитивном сценарии можно ожидать закрепления выше указанных значений по итогам четверга, считает аналитик ИК "Велес Капитал" Елена Кожухова. Ориентир по индексу Мосбиржи на четверг,... читать дальше
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