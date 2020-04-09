Итоги встречи ОПЕК+ и динамика нефтяных котировок будут определяющими для рубля - Банк "Санкт-Петербург"

Итоги встречи ОПЕК+ и динамика нефтяных котировок будут определяющими для российской валюты, отмечают в своем комментарии аналитики банка "Санкт-Петербург".

"Позитивное завершение саммита позволит рублю продолжить укрепление. Тем не менее, учитывая уже озвученные амбициозные планы по сокращению добычи, сохраняются существенные риски того, что фактические параметры соглашения могут разочаровать рынок, что негативно скажется на нефти и рубле", - пишут они.