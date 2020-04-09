Динамику рубля определит исход переговоров ОПЕК+, новостной фон вокруг которых остается весьма противоречивым - "Нордеа банк"

Динамику рубля определит исход переговоров ОПЕК+, новостной фон вокруг которых остается весьма противоречивым, говорится в обзоре "Нордеа банка".

На старте торгов четверга рубль находился вблизи отметки 75 в паре с долларом и 81,5 в паре с евро. Ключевым событием дня для рубля выступает исход сегодняшних переговоров ОПЕК+ по перспективам сокращения добычи. Надежды на позитивный исход переговоров поддерживают котировки нефти и рубля в течение текущей недели.

"Решение о совместном сокращении добычи повысит для рубля шансы на дальнейшее восстановление позиций в рамках второго квартала в направлении отметки 70 в паре с долларом и 77 в паре с евро. В отсутствие соглашения на аналогичном временном горизонте рубль вместе с прочими сырьевыми валютами будет чувствовать себя хуже, чем прочие валюты развивающихся стран, и актуальным вновь может стать возврат к отметкам 80 в паре с долларом и 86 в паре с евро", - считают аналитики "Нордеа банка".