"БКС Глобал Маркетс" рекомендует принять участие в выкупе акций ТМК

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Аналитики "БКС Глобал Маркетс" рекомендуют принять участие в выкупе акций "Трубной металлургической компании", поскольку считают его хорошей возможностью для выхода из бумаг компании, сообщается в обзоре.

"ТМК может потратить на выкуп около 24% (или $290 млн) суммы, полученной от продажи IPSCO, исходя из текущего курса $/RUB (спот). В результате соотношение Чистый долг/EBITDA в 2020 г. повысится с 2,1x до 2,7x. Совокупный объем предложения составляет около 34,7% от общего числа акций, или почти весь free float компании. Мы ожидаем, что выплаты будут произведены в течение 3 месяцев. Мы рекомендуем принять участие в выкупе, поскольку считаем его хорошей возможностью для выхода из бумаг компании", - пишут специалисты "БКС Глобал Маркетс".

Совет директоров ТМК утвердил программу выкупа акций, а также делистинг своих бумаг с "Лондонской фондовой биржи". Выкуп будет проводить "Волжский трубный завод" (ВТЗ), который предложит приобрести до 358,8 млн (около 34,7% от общего количества акций, или почти весь free float) обыкновенных акций компании в рамках добровольного выкупа, отмечают в "БКС Глобал Маркетс".

Предложение будет сделано только держателям обыкновенных акций. Держатели депозитарных расписок смогут принять участие в форме погашения их расписок и получения обыкновенных акций. Цена выкупа обыкновенных акций компании установлена на уровне 61 рубля за акцию (премия к текущим котировкам - 6,6%). Подробная информация об условиях выкупа будет предоставлена не ранее чем через 15 дней с момента представления документов в ЦБ при условии отсутствия замечаний со стороны регулятора