Газпром надеется на позитивный FCF в 2020 году - RenCap

"Газпром" (MOEX: GAZP) надеется получить положительный свободный денежный поток в 2020 году, сообщает Renaissance Capital по итогам телефонной конференции с представителями компании.

В первом квартале 2020 года спрос на газ в Европе снизился на 1,5% из-за погодных условий и снижения спроса со стороны промышленности и частного сектора. При этом в последние несколько недель наблюдается более сильное снижение из-за введения ограничительных мер в связи с коронавирусом.

Спрос в промышленности упал в связи с карантинными мерами, но спрос со стороны электроэнергетики не снижался благодаря замещению угля газом на фоне 44-процентного снижения цен на газ на TTF с начала года. Собственные поставки "Газпрома" сократились на 20% на фоне того как цены его долгосрочных контрактов оказались менее конкурентоспособными по сравнению со спотовыми, а поставки через Украину сократились потому, что компания продавала меньше форвардных контрактов в условиях неопределенности транзитного контракта с Украиной.

RenCap докладывает: "Газпром" заявил, что он хорошо подготовлен к низким ценам на нефть и газ благодаря низкой себестоимости добычи, сбалансированному портфелю долгосрочных контрактов, значительной транспортной инфраструктуре, диверсифицированной бизнес-модели и затратах, номинированных в рублях. Кроме того, недавние управленческие и организационные изменения переместили внимание "Газпрома" на повышение эффективности, и планы по принятию дополнительных мер по сокращению операционных и капитальных затрат. В частности, "Газпром" планирует скорректировать операционные расходы, которые непосредственно не влияют на производственные и операционные операции, такие как широкий спектр коммерческих и административно-хозяйственных затрат и разведку (80-85 млрд руб. в год), к примеру".

"Кроме того, компания определила примерно треть свое инвестиционной программы как гибкую, в отношении которой могут быть определённые сокращения. С этими инициативами "Газпром" заявил, что хочет достичь положительного FCF в 2020 году и по-прежнему твердо привержен его новой недавно утвержденной дивидендной политике", - резюмирует Renaissanceв своей записке.