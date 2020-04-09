Оптимизм, охвативший в среду американские рынки, вероятно, сохранит свой эффект в четверг, по крайней мере, в начале дня - БКС Глобал Маркетс

Оптимизм, охвативший в среду американские рынки в свете появления менее пессимистичных прогнозов относительно распространения COVID-19 в США, вероятно, сохранит свой эффект и в четверг, по крайней мере, в начале дня, говорится в обзоре "БКС Глобал Маркетс".

"Также нефтяные "быки", похоже, выходят победителями в вопросе исхода ценовой войны Саудовской Аравии, США и России на рынке нефти: они ставят на то, что новая сделка ОПЕК+ все же будет заключена даже без участия американцев. Если же Вашингтон вступит в альянс, то котировки Brent и российские индексы улетят вверх. Тем не менее, следует отметить, что позитив может быть ограничен релизом очередной порции негативных данных из США по рынку труда (в четверг), однако, если появятся новые свидетельства того, что эпидемия пошла на спад, слабая статистика может быть проигнорирована. Для России пик по коронавирусу ожидается лишь через 2-3 недели", - отмечают специалисты компании.