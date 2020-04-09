Условия обратного выкупа акций ТМК очень привлекательны, но общее настроение пресс-релиза настораживает - "Атон"

Условия обратного выкупа акций "Трубной металлургической компании" очень привлекательны, но общее настроение пресс-релиза настораживает, говорится в обзоре "Атона".

"Идея делистинга с "Лондонской биржи" уже какое-то время рассматривалась ТМК, и, следовательно, не стала большим сюрпризом для рынка. Однако его основная цель - более высокая ликвидность - сейчас находится под вопросом, поскольку компания объявила о выкупе и прогнозирует понижение листинга на "Московской бирже" до более низкого уровня. Условия обратного выкупа очень привлекательны, но общее настроение пресс-релиза, несмотря на правильные аргументы (снижение цен на нефть и усиление конкуренции на внутреннем рынке с ЗТЗ и Tenaris), настораживает, поскольку делистинг может стать частью более крупной сделки, на наш взгляд. Мы имеем рейтинг "выше рынка" по ТМК и целевую цену GDR в $4,5", - пишут специалисты "Атона".

ТМК объявила о добровольном тендерном предложении по цене 61 руб. за акцию, что предполагает премию 31% к цене закрытия 7 апреля, отмечают в "Атоне". Компания ссылается на неблагоприятную экономическую ситуацию, которая создает угрозу дивидендной доходности и в целом ценам на рынках. Предложение должно предоставить акционерам возможность выхода и подлежит предварительному одобрению Банком России. После завершения оферты ТМК намерена начать процесс делистинга GDR с "Лондонской биржи", поскольку компания не считает этот листинг приоритетным в текущих обстоятельствах.