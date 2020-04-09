Ориентир по индексу Мосбиржи на четверг - диапазон 2600-2750 пунктов - ИК "Велес Капитал"

Ближайшими сопротивлениями для индексов Мосбиржи и РТС выступают отметки 2720 и 1150 пунктов соответственно - при позитивном сценарии можно ожидать закрепления выше указанных значений по итогам четверга, считает аналитик ИК "Велес Капитал" Елена Кожухова. Ориентир по индексу Мосбиржи на четверг, по ее мнению - диапазон 2600-2750 пунктов.

"В четверг инвесторы будут ждать новостей с переговоров нефтедобывающих стран, а также еженедельных данных по рынку труда США. Надежды рынка на заключение соглашения о сокращении добычи все еще высоки - остается рассчитывать на то, что нефтедобывающие страны не разочаруют", - отмечает в своем комментарии Е. Кожухова.