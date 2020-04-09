Покупки в российских акциях могут возобладать в четверг утром - Промсвязьбанк

Покупки в российских акциях могут возобладать в четверг утром на сложившемся фоне, что позволит индексу Мосбиржи предпринять попытку подъема диапазону 2700-2750 пунктов, выступающему, по мнению главного аналитика Промсвязьбанка Богдана Зварича, целью коррекционного роста.

"Итоги же торгов определит ситуация на рынке энергоносителей. Учитывая наши опасения относительно новой сделки ОПЕК+, к концу дня российские акции могут оказаться под давлением, что приведет к полной компенсации утреннего роста и уходу индекса Мосбиржи на отрицательную территорию. Если же решение будет принято уже после нашего закрытия, отыгрывать его российский рынок будет в пятницу", - пишет в своем комментарии специалист банка.