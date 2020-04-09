.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Мнения аналитиков
Главная / Мнения аналитиков / HSBC снизил рекомендацию для депозитарных расписок ЛУКОЙЛа, Татнефти и Роснефти до "держать"
.
09 апреля 2020 года 10:12
HSBC снизил рекомендацию для депозитарных расписок ЛУКОЙЛа, Татнефти и Роснефти до "держать"
HSBC понизил рекомендацию для глобальных депозитарных расписок (GDR) "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH), "Татнефти" (MOEX: TATN) и "Роснефти" (MOEX: ROSN) с "покупать" до "держать", сообщило агентство Bloomberg.
.
Компании упоминаемые в новости: ЛУКОЙЛ НК, Роснефть НК, Татнефть
.
09 апреля 2020 года 14:47
Raiffeisenbank понизил прогнозную стоимость американских депозитарных расписок (ADR) "ЛУКОЙЛа" со $133 до $117 за штуку, сообщается в обзоре аналитика банка Андрея Полищука. В то же время прогнозная стоимость акций этой нефтекомпании, рассчитанная экспертом, была повышена с 8100 рублей до 8700... читать дальше
.09 апреля 2020 года 14:22
Позитивный настрой на рынке ОФЗ обусловлен укреплением рубля и ожиданием позитива от встречи стран-производителей нефти - Райффайзенбанк
Общий позитивный настрой на локальном рынке (длинные ОФЗ в четверг растут на 0,5% в цене) сейчас обусловлен укреплением рубля и ожиданием позитивного исхода встречи крупнейших стран-производителей нефти, отмечается в комментарии Райффайзенбанка. "Мы считаем, что сейчас чрезмерное укрепление... читать дальше
.09 апреля 2020 года 13:53
ИК "Церих Кэпитал Менеджмент" считает, что в ближайшие дни можно ожидать консолидацию рынка акций или коррекцию вниз
ондовый российский рынок в четверг торгуется в слабом "плюсе". Индекс Мосбиржи с конца марта хорошо скорректировался вверх после обвала. Технически он в четверг закрыл "гэп" образовавшийся в начале марта. После бурного роста за последние три недели многие участники, скорее всего, предпочтут... читать дальше
.09 апреля 2020 года 13:32
Себестоимость сжиженного природного газа (СПГ) "НОВАТЭКа" с "Ямал СПГ" при поставках в Европу не превышает $1,5/MMBtu, пишут аналитики Renaissance Capital по итогам телефонной конференции с представителями компании. В обзоре отмечается, что ключевые рынки СПГ "НОВАТЭКа" испытали "идеальный... читать дальше
.09 апреля 2020 года 13:10
Итоги встречи ОПЕК+ и динамика нефтяных котировок будут определяющими для рубля - Банк "Санкт-Петербург"
Итоги встречи ОПЕК+ и динамика нефтяных котировок будут определяющими для российской валюты, отмечают в своем комментарии аналитики банка "Санкт-Петербург". "Позитивное завершение саммита позволит рублю продолжить укрепление. Тем не менее, учитывая уже озвученные амбициозные планы по сокращению... читать дальше
.09 апреля 2020 года 12:43
Динамику рубля определит исход переговоров ОПЕК+, новостной фон вокруг которых остается весьма противоречивым - "Нордеа банк"
Динамику рубля определит исход переговоров ОПЕК+, новостной фон вокруг которых остается весьма противоречивым, говорится в обзоре "Нордеа банка". На старте торгов четверга рубль находился вблизи отметки 75 в паре с долларом и 81,5 в паре с евро. Ключевым событием дня для рубля выступает исход... читать дальше
.09 апреля 2020 года 12:30
(расширен 1-й абзац) Аналитики "БКС Глобал Маркетс" рекомендуют принять участие в выкупе акций "Трубной металлургической компании", поскольку считают его хорошей возможностью для выхода из бумаг компании, сообщается в обзоре. "ТМК может потратить на выкуп около 24% (или $290 млн) суммы,... читать дальше
.09 апреля 2020 года 12:27
(изменен источник в 1-м абзаце, добавлен 2-й абзац) HSBC понизил рекомендацию для глобальных депозитарных расписок (GDR) "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH), "Татнефти" (MOEX: TATN) и "Роснефти" (MOEX: ROSN) с "покупать" до "держать", сообщается в обзоре инвестбанка. Прогнозные цены для бумаг компаний были... читать дальше
.09 апреля 2020 года 12:12
"Газпром" (MOEX: GAZP) надеется получить положительный свободный денежный поток в 2020 году, сообщает Renaissance Capital по итогам телефонной конференции с представителями компании. В первом квартале 2020 года спрос на газ в Европе снизился на 1,5% из-за погодных условий и снижения спроса со... читать дальше
.09 апреля 2020 года 11:49
Аналитики "БКС Глобал Маркетс" рекомендуют принять участие в выкупе акций "Трубной металлургической компании", сообщается в обзоре. "ТМК может потратить на выкуп около 24% (или $290 млн) суммы, полученной от продажи IPSCO, исходя из текущего курса $/RUB (спот). В результате соотношение Чистый... читать дальше
.09 апреля 2020 года 11:27
Роснефть" имеет гибкую программу инвестиций и при необходимости может сократить капительные вложения ниже 700 млрд руб. по сравнению с последним прогнозом в 850-1000 млрд руб. для поддержания свободного денежного потока, пишут аналитики Renaissance Capital по итогам серии конференц-звонков RUSSIA... читать дальше
.09 апреля 2020 года 11:16
Около 30% домохозяйств в крупных городах РФ могут перейти на экспресс-доставку в среднесрочной перспективе - "ВТБ Капитал"
Около 30% домохозяйств в крупных городах РФ перейдут на экспресс-доставку в среднесрочной перспективе в том случае, если такие сервисы будут быстро развиваться и обеспечат высокий уровень обслуживания - по меньшей мере, в Москве и Санкт-Петербурге, считают аналитики инвестбанка "ВТБ Капитал" Мария... читать дальше
.09 апреля 2020 года 10:53
Условия обратного выкупа акций ТМК очень привлекательны, но общее настроение пресс-релиза настораживает - "Атон"
Условия обратного выкупа акций "Трубной металлургической компании" очень привлекательны, но общее настроение пресс-релиза настораживает, говорится в обзоре "Атона". "Идея делистинга с "Лондонской биржи" уже какое-то время рассматривалась ТМК, и, следовательно, не стала большим сюрпризом для... читать дальше
.09 апреля 2020 года 10:34
Оптимизм, охвативший в среду американские рынки, вероятно, сохранит свой эффект в четверг, по крайней мере, в начале дня - БКС Глобал Маркетс
Оптимизм, охвативший в среду американские рынки в свете появления менее пессимистичных прогнозов относительно распространения COVID-19 в США, вероятно, сохранит свой эффект и в четверг, по крайней мере, в начале дня, говорится в обзоре "БКС Глобал Маркетс". "Также нефтяные "быки", похоже,... читать дальше
.09 апреля 2020 года 10:01
Ближайшими сопротивлениями для индексов Мосбиржи и РТС выступают отметки 2720 и 1150 пунктов соответственно - при позитивном сценарии можно ожидать закрепления выше указанных значений по итогам четверга, считает аналитик ИК "Велес Капитал" Елена Кожухова. Ориентир по индексу Мосбиржи на четверг,... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ
Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
.