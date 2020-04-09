Промсвязьбанк ожидает в четверг утром нейтральной динамики рубля по отношению к основным мировым валютам

Аналитики Промсвязьбанка ожидают в четверг утром нейтральной динамики рубля по отношению к основным мировым валютам. Его росту будет способствовать ситуация на рынке энергоносителей, однако ослабление валют развивающихся стран не позволят рублю продемонстрировать подъем на открытии, считают они.

"В результате в начале дня пара доллар/рубль перейдет в консолидацию над поддержкой на уровне 75 рублей. Итоги же торгов в рубле определит результат саммита экспортеров нефти. Учитывая наши опасения относительно его итогов, рубль вечером может оказаться под давлением, в результате чего к концу дня пара доллар/рубль сделает шаг к середине широкого диапазона 75-80 рублей", - пишет главный аналитик банка Богдан Зварич.