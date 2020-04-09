Старт торгов по индексу Мосбиржи в четверг пройдет с повышением в пределах 0,5-1,2% - ИК "Алго Капитал"

Старт торгов по индексу Мосбиржи в четверг пройдет с повышением в пределах 0,5-1,2%, говорится в комментарии ИК "Алго Капитал".

"Мы ожидаем открытия индекса Мосбиржи с повышением в пределах 0,5-1,2%, в районе 2685-2700 пунктов. В качестве ближайших поддержек выступят уровни 2670, 2650 пунктов. Значимыми сопротивлениями станут отметки 2720, 2740 пунктов. После открытия с заметным приростом индекс Мосбиржи может перейти в состояние консолидации. Утренний внешний фон пока не настолько позитивен, чтобы стимулировать агрессивные покупки в российских акциях", - указывает старший риск-менеджер ИК Виталий Манжос.

Основным внешним ориентиром для участников российских торгов во второй половине четверга останется динамика нефтяных фьючерсов. Они могут достаточно сильно сдвинуться на фоне новостей с видеоконференции в формате ОПЕК+. Среди большого количества иностранных статистических показателей стоит обратить внимание, по мнению В. Манжоса, на еженедельные данные по количеству первичных заявок на пособия по безработице в США (15:30 мск).