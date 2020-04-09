Рынок акций в четверг откроется ростом - "Алор Брокер"

Рынок акций в четверг откроется ростом и будет ждать сообщений по нефти, говорится в комментарии "Алор Брокер".

Российский рынок акций в среду смог закрыться 1,3-процентным ростом благодаря улучшившемуся под вечер внешнему фону. "После нашего закрытия американские индексы продолжили повышательный тренд, и это мы отыграем в четверг на открытии торгов", - пишет аналитик Алексей Антонов.

Однако основной вопрос остается открытым, указывает специалист компании - смогут ли крупнейшие мировые державы договориться о снижении добычи. Россия в среду дала однозначно понять, что готова сократить добычу на 1,6 млн баррелей в сутки, но пока неясно, согласится ли Саудовская Аравия взять за "точку отсчета" мартовский уровень добычи и готовы ли присоединиться США к решению ОПЕК.

"При любом исходе переговоров мы не ждем закрепления цен на нефть выше 40 долларов за баррель. Но если страны не договорятся, то нет никаких сомнений, что Саудовская Аравия проведет еще одну мощную ценовую атаку и опустит котировки ниже 20 долларов за баррель. Не ждем также и продолжения роста российского рынка акций - состояние российской экономики слишком удручающе. Поэтому в ближайшие дни, быть может, будет лучше торговать от "шорта". Естественно, на рынке по-прежнему будут интересные идеи, прежде всего, во "втором эшелоне", - отмечает Алексей Антонов.