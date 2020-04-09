Фундаментальных поводов для роста курса рубля нет никаких - "Алор Брокер"

Аналитики "Алор Брокер" смотрят на рубль с пессимизмом. Отметка 75 за доллар является сильным сопротивлением дальнейшему укреплению рубля. При позитивных новостях с видеосаммита ОПЕК она может быть пробита вниз, но фундаментальных поводов для роста курса рубля нет никаких, считает специалист "Алор Брокер" Алексей Антонов.

Большинство западных площадок в пятницу будет закрыто по случаю католической Страстной пятницы. В понедельник не будут работать многие европейские биржи. Это создает повышенные риски для рублевых активов, обращает внимание А. Антонов.

"В условиях нынешнего очень волатильного рынка и отсутствии драйверов дальнейшего роста переносить спекулятивные "лонги" на пятницу и выходные очень рискованно. Поэтому не исключено, что под вечер четверга мы увидим сокращение позиций по рублю", - пишет он.