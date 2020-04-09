Котировки нефти могут как укрепиться, так и вернуться ниже $30 за баррель - БКС

Фьючерсы на Brent остаются в диапазоне $32-34 за баррель. В зависимости от итогов телеконференции ОПЕК+ котировки могут как укрепиться, так и вернуться ниже $30 за баррель, указывает эксперт по фондовому рынку "БКС Брокер" Игорь Галактионов. "Учитывая то, что США не примет участия в переговорах, можно предположить, что достигнутые договоренности могут оказаться условными и будут предполагать встречный шаг с американской стороны. На сегодняшней сессии переговоры ОПЕК+ будут в фокусе внимания участников рынка, а волатильность может быть повышенной на фоне новых новостей", - пишет он.