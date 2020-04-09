Цены рублевых корпоративных бондов в четверг могут подрасти на фоне улучшения внешней конъюнктуры

Москва. 9 апреля. Цены рублевых корпоративных облигаций в четверг могут слегка подрасти благодаря улучшению ситуации на мировых рынках капитала, в том числе на нефтяных площадках, полагают аналитики.

Фондовые индексы США в среду поднялись на 2,6-3,4% после того, как Берни Сандерс объявил о выходе из президентской гонки. Сенатор сообщил о своем решении в Twitter. Теперь единственным претендентом на участие в президентских выборах в США от Демократической партии остается бывший вице-президент Джо Байден. Ожидается, что позже в этом году именно он будет выдвинут кандидатом в президенты США от его партии. Как отмечает CNBC, некоторые предвыборные предложения Сандерса вызывали опасения предпринимателей и инвесторов относительно повышения налогов в случае его избрания. Помимо этого, инвесторы надеются на возобновление экономической деятельности в США.

По мнению бывшего председателя Федеральной резервной системы (ФРС) США Бена Бернанке, ВВП США во втором квартале может упасть на 30% или более в связи с последствиями коронавируса. Между тем он отметил, что считает неправильным сравнивать текущую ситуацию в экономике, вызванную приостановкой активности в связи с пандемией коронавируса, с Великой депрессией. "Люди сравнивают это с Великой депрессией. Это не очень хорошее сравнение. Депрессия длилась 12 лет", - сказал Бернанке.

Фондовые рынки государств Азиатско-Тихоокеанского региона преимущественно растут в ходе торгов в четверг, однако японский индикатор Nikkei 225 снизился. Инвесторы оценивают возможные темпы восстановления экономик региона после кризиса, связанного с пандемией коронавируса. Японский фондовый индекс Nikkei 225 снизился на 0,1%. Китайский индекс Shanghai Composite растет на 0,3%, гонконгский Hang Seng - на 0,6%. Южнокорейский KOSPI прибавляет 1%. Австралийский индекс S&P/ASX 200 растет на 2,1%.

В свою очередь нефть продолжает дорожать в четверг на новостях о сближении позиций нефтедобывающих стран и их готовности вместе снизить производство сырья, спрос на которое упал в условиях коронавирусной пандемии примерно на 30%. Россия готова участвовать в сделке по сокращению нефтедобычи в рамках своей доли в общей добыче стран, участвующих в соглашении, заявил "Интерфаксу" официальный представитель Минэнерго РФ, не уточнив возможных объемов снижения. Газета РБК подсчитала, что Россия может снизить добычу примерно на 14% от уровня первого квартала. В четверг пройдет телеконференция, на которой страны ОПЕК и другие производители сырья обсудят шаги по стабилизации рынка нефти.

К 9:20 по Москве фьючерсы на Brent растут на лондонской бирже ICE Futures на 1,58% к уровню закрытия и торгуются у $33,36 за баррель. Фьючерсы на WTI выросли к этому времени в Нью-Йорке на 3,63% - до $26 за баррель.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций в среду упала более чем в 3,1 раза по сравнению с предыдущим торговым днем и оказалась уже заметно ниже средних уровней - суммарный объем торгов бондами на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) составил всего 3,117 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 1,119 млрд рублей. При этом цены большинства выпусков корпоративных облигаций продемонстрировали плавное снижение.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 8 апреля снизился на 0,16% по отношению к предыдущему торговому дню и составил 106,85 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds потерял за день 0,14%, опустившись до 658,69 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах падения оказались облигации "Лента БО-001Р-03" (-2,5%), "РЖД-001P-01R" (-1,8%) и "РЖД-001P-05R" (-1%), а в лидерах роста - облигации "ВЭБ.РФ-001Р-18" (+1,9%), "МТС-001P-06" (+0,95%) и "МТС-001P-10" (+0,41%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что МХК "Еврохим" 10 и 13 апреля планирует собирать заявки инвесторов на бонды серии БО-001P-07 и БО-001P-08 объемом по 10 млрд рублей каждая. Ориентир ставки 1-го купона - 8,25% годовых. Ориентиру соответствует доходность к погашению через 5 лет на уровне 8,42% годовых. Техразмещение выпуска серии БО-001P-07 предварительно запланировано на 16 апреля, серии БО-001P-08 - на 21 апреля.

ООО "ПИК-Корпорация" (100%-ная "дочка" ПАО "Группа компаний ПИК" (MOEX: PIKK)) установила ставку 2-го купона облигаций серии 001Р-01 на 1,5 млрд рублей со сроком погашения через 3,5 года на уровне 7,5% годовых. Ставка купона плавающая, она пересматривается каждые полгода и рассчитывается по формуле: ключевая ставка + 1,5 процентного пункта. Данный выпуск был размещен в октябре 2019 года по ставке 8,5% годовых. По выпуску предусмотрена амортизационная система погашения: по 11,34% от номинала гасятся каждые полгода с 1-го по 6-й купон, в дату выплаты 7-го купона будет выплачено 31,96% от номинала.

ООО "Пионер-лизинг" (Чебоксары) установило ставку 15-го купона облигаций серии БО-ПО2 в размере 12,25% годовых. Размещение 10-летних облигаций номинальным объемом 300 млн рублей началось 15 марта 2019 года и закончилось в сентябре 2019 года. Купоны по выпуску выплачиваются ежемесячно. Ставка 1-го купона была установлена в размере 14% годовых. Ставки последующих купонов привязаны к ключевой ставке ЦБ РФ и рассчитываются по формуле. Облигации размещены в рамках программы биржевых облигаций компании серии 001Р объемом 10 млрд рублей. В рамках программы бумаги могут размещаться на срок до 20 лет, сама программа бессрочная.

ПАО "ТрансФин-М" установило ставку 9-10-го купонов биржевых облигаций серии БО-43 в размере 8,65% годовых. Эмитент в мае 2016 года разместил 10-летние облигации объемом 1,6 млрд рублей. Ставка текущего купона - 9,5% годовых, по бондам 27 апреля предстоит оферта. Период предъявления бумаг к оферте с 14 по 20 апреля включительно.

ОАО "Российские железные дороги" (РЖД) выкупило по оферте 1 млн 682,203 тыс. облигаций серии БО-07 по цене 100% от номинала. Размер выпуска составляет 20 млн облигаций номиналом 1 тыс. рублей каждая, таким образом, компания выкупила 8,4% выпуска. Компания разместила 10-летние облигации объемом 20 млрд рублей в апреле 2016 года по ставке 10,3% годовых. Ставка текущего купона - 7,6% годовых.

Россельхозбанк (РСХБ) выкупил в рамках оферты 231 тыс. 746 облигаций 16-й серии по цене 100% от номинала. Объем выпуска составляет 10 млн облигаций номиналом 1 тыс. рублей каждая, таким образом, банк выкупил 2,3% выпуска. Выпуск объемом 10 млрд рублей был размещен в апреле 2012 года. Срок обращения займа составляет 10 лет. Бумаги имеют 20 полугодовых купонных периодов. Ставка текущего купона - 6,15% годовых.

Банк "Центр-инвест" (MOEX: CINB) выставил на 8 октября 2020 года оферту по облигациям серии БО-001Р-04 объемом до 713,852 млн рублей. Бумаги должны быть предъявлены к выкупу в период с 09:00 МСК 24 сентября 2020 года по 16:00 МСК 7 октября 2020 года. Цена приобретения - 100% от номинала. Банк в августе 2018 года завершил размещение облигаций серии БО-001Р-04 объемом 600 млн рублей со сроком обращения 3,5 года. В июле 2019 года банк доразместил выпуск на 113 млн 852 тыс. рублей. Ставка 1-3-го купонов установлена на уровне 8,25% годовых. Ставки 4-13-го купонов устанавливаются в размере ключевой ставки Банка России, действующей по состоянию на 5-й рабочий день, предшествующий дате начала купонного периода, плюс 1 процентный пункт. Ставка текущего купона составляет 8,5% годовых.