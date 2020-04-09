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09 апреля 2020 года 09:40

Нефть продолжает дорожать в четверг

Фондовые индексы США в среду поднялись на 2,6-3,4%. Фондовые рынки государств Азиатско-Тихоокеанского региона преимущественно растут в ходе торгов в четверг. Нефть продолжает дорожать в четверг.

Фондовые индексы США в среду поднялись на 2,6-3,4% после того как Берни Сандерс объявил о выходе из президентской гонки.

Сенатор сообщил о своем решении в Twitter. Теперь единственным претендентом на участие в президентских выборах в США от Демократической партии остается бывший вице-президент США Джо Байден. Ожидается, что позже в этом году именно он будет выдвинут кандидатом в президенты США от его партии.

Как отмечает CNBC, некоторые предвыборные предложения Сандерса вызывали опасения предпринимателей и инвесторов относительно повышения налогов в случае его избрания.

Помимо этого, инвесторы надеются на возобновление экономической деятельности в США, пишет MarketWatch.

"На этой неделе мы видим рост надежд на то, что меры социального дистанцирования рано или поздно отменят", - сказал главный инвестиционный стратег State Street Global Advisors Майкл Эйрон.

В то же время, еще 779 заразившихся коронавирусом человек скончались за сутки в американском штате Нью-Йорк, сообщила в среду газета The New York Times со ссылкой на заявление губернатора Эндрю Куомо.

Он отметил, что в штате количество ежедневно регистрируемых летальных исходов от коронавируса продолжает расти. К примеру, если 2 апреля в штате скончались за сутки 562 человека, то с каждым днем их число лишь увеличивалось и 7 апреля достигло 779.

По мнению бывшего председателя Федеральной резервной системы (ФРС) США Бена Бернанке, ВВП США во втором квартале может упасть на 30% или более в связи с последствиями коронавируса.

Между тем он отметил, что считает неправильным сравнивать текущую ситуацию в экономике, вызванную приостановкой активности в связи с пандемией коронавируса, с Великой депрессией.

"Люди сравнивают это с Великой депрессией. Это не очень хорошее сравнение. Депрессия длилась 12 лет", - сказал Бернанке.

Акции Caterpillar, производителя оборудования для дорожного строительства и горнодобывающей промышленности, подорожали на 4,5%. Компания подтвердила выплату квартальных дивидендов в размере $1,03 на акцию.

Котировки Marathon Oil поднялись на 7,3%. Нефтяная компания сократила бюджет капиталовложений на 2020 год уже во второй раз с начала года, стремясь, таким образом, защитить свой баланс и "с трудом заработанную финансовую устойчивость" в сложившихся рыночных условиях.

Акции McDonald's подорожали на 1,1% после того как компания сообщила о падении сопоставимых продаж в США в марте на 13,4%. По итогам первого квартала показатель вырос на 0,1% благодаря повышению на 8,1% в январе-феврале. Помимо этого, глава McDonald's Крис Кемпчински предложил сократить свою базовую зарплату на 50% с 15 апреля по 30 сентября из-за влияния пандемии на бизнес компании.

Стоимость сервисов доставки FedEx и United Parcel Service взлетела на 8,3% и 6,3% соответственно. По информации The Wall Street Journal, Amazon.com планирует приостановить работу конкурирующего Amazon Shipping.

Индекс Dow Jones Industrial Average в среду поднялся на 779,71 пункта (3,44%) - до 23433,57 пункта.

Standard & Poor's 500 вырос на 90,57 пункта (3,41%), составив 2749,98 пункта.

Значение Nasdaq Composite увеличилось на 203,64 пункта (2,58%) - до 8090,90 пункта.

Фондовые рынки государств Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) преимущественно растут в ходе торгов в четверг, однако японский индикатор Nikkei 225 снижается.

Инвесторы оценивают возможные темпы восстановления экономик региона после кризиса, связанного с пандемией коронавируса.

"Когда экономика откроется заново и как быстро это произойдёт, остается под вопросом", - говорит директор по инвестициям Quadratic Capital Management LLC Нэнси Девис, которую цитирует Bloomberg.

Председатель КНР Си Цзиньпин на состоявшемся накануне на заседании постоянного комитета Политбюро ЦК Компартии Китая заявил, что в связи с ухудшением обстановки с распространением инфекции за рубежом следует готовиться к тому, что негативное влияние этого фактора на ситуацию в КНР и на китайскую экономику будет усиливаться.

"Инфекция в мире продолжает распространяться, усиливаются риски падения мировой экономики, факторов нестабильности и неопределенности становится все больше", - сказал он.

В материковом Китае за истекшие сутки зарегистрировано 63 новых случая заражения коронавирусом, из них 61 - у людей, прибывших из-за рубежа, два - внутри страны (провинция Гуандун), сообщил Госкомздрав КНР на своем официальном сайте.

Тем временем в Южной Корее за последние сутки выявлено 39 новых случаев заражения, сообщает Корейский центр по контролю и профилактике заболеваний (KCDC). Таким образом, общее число заболевших в стране составляет 10 тыс. 423 человека.

Банк Кореи по итогам заседания в четверг принял решение сохранить базовую ставку на нынешнем уровне. ЦБ оставил ставку семидневного РЕПО на отметке 0,75% годовых.

Тем временем председатель Банка Японии Харухико Курода заявил о высокой степени неопределенности в отношении прогноза мировой экономики "Банк Японии будет внимательно следить за последствиями коронавируса и незамедлительно примет дополнительные меры смягчения политики в случае необходимости", - сказал он в четверг.

Японский фондовый индекс Nikkei 225 снижается на 0,5%.

Лидерами падения являются акции FUJIFILM Holdings, которые теряют 6,9%, и West Japan Railway, которые дешевеют на 5,4%. Цена бумаг SoftBank Group растет на 0,7%.

Китайский индекс Shanghai Composite растет на 0,3%, гонконгский Hang Seng - на 0,6%.

Акции Sands China прибавляют в цене 4,75%, цена акций CSPC Pharmaceutical Group увеличивается на 4,3%. Бумаги интернет-гиганта Tencent Holdings растут на 1%.

Южнокорейский KOSPI прибавляет 1%.

Рыночная стоимость одного из крупнейших в мире производителей чипов Samsung Electronics Co. увеличивается на 0,8%, другого представителя данной отрасли SK Hynix - на 0,6%.

Австралийский индекс S&P/ASX 200 растет на 2,1%.

Капитализация горнодобывающей BHP снижается на 0,35%, Rio Tinto - на 0,4%. Котировки Commonwealth Bank of Australia растут на 1,74%, National Australia Bank - на 3,1%.

Нефть продолжает дорожать в четверг на новостях о сближении позиций нефтедобывающих стран и их готовности вместе снизить производство сырья, спрос на которое упал в условиях коронавирусной пандемии примерно на 30%.

Россия готова участвовать в сделке по сокращению нефтедобычи в рамках своей доли в общей добыче стран, участвующих в соглашении, заявил "Интерфаксу" официальный представитель Минэнерго РФ, не уточнив возможных объемов снижения. Газета РБК подсчитала, что Россия может снизить добычу примерно на 14% от уровня первого квартала.

К 7:15 по Москве фьючерсы на Brent растут на лондонской бирже ICE Futures на 1% к уровню закрытия и торгуются у $33,13 за баррель.

Фьючерсы на WTI выросли к этому времени в Нью-Йорке на 2,8% - до $25,79 за баррель.

В четверг пройдет телеконференция, на которой страны ОПЕК и другие производители сырья обсудят шаги по стабилизации рынка нефти.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
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