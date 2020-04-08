Рубль вечером продолжает умеренно повышаться к доллару и евро в ожидании решений ОПЕК+

Москва. 8 апреля. Доллар и евро умеренно снижаются на "Московской бирже" в среду вечером, рубль укрепляется к бивалютной корзине в ожидании решения ОПЕК+ относительно перспектив снижения нефтедобычи.

Курс доллара США составил 75,47 руб./$1 в 19:00 МСК, что на 19,75 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 82,01 руб./EUR1, подешевев на 29,25 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 24,03 копейки - до 78,41 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль продолжает умеренно повышаться к доллару и евро на вечерних торгах. В центре внимания трейдеров - телеконференция стран ОПЕК+, которая пройдет в четверг. Кроме того, в пятницу, 10 апреля, Саудовская Аравия, председательствующая в G20, проведет в режиме видеоконференции внеочередную встречу министров энергетики.

В последние дни в различных СМИ циркулировали новости о том, что Саудовская Аравия и Россия готовы заключить соглашение о снижении добычи и положить конец ценовой войне, которая уже создала избыток предложения на нефтяном рынке в условиях резкого падения спроса из-за пандемии коронавируса, пишет MarketWatch.

Также появлялись сообщения о том, что США могут принять меры для снижения добычи, или, что американским компаниям придется сокращать производство нефти при столь низких ценах на нефть.

Число новых случаев заражения заболеванием в США сократилось по сравнению с уровнем, зафиксированным в прошлую пятницу, сообщил телеканал CNBC со ссылкой на университет Джонса Хопкинса. Во вторник в стране было зарегистрировано 26,556 тыс. новых инфицированных. В то же время, за сутки от коронавируса скончались 1,736 тыс. человек, это наивысший показатель с момента начала эпидемии в стране.

Как рассказал в интервью "Интерфаксу" начальник аналитического управления дирекции операций на финансовых рынках банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB) Андрей Кадулин, текущая неделя на большинстве мировых рынков проходит позитивно на фоне первых сигналов стабилизации темпов распространения коронавируса в наиболее пострадавших странах. "Рынки поддерживают и вербальные интервенции со стороны представителей США, экономический советник Трампа Ларри Кадлоу заявил о возможном "открытии" американской экономики уже через 4-8 недель, а министр финансов США Стивен Мнучин сообщил о возможном предоставлении средств населению в рамках согласованного пакета поддержки уже на этой неделе", - отметил аналитик.

Позитивное влияние на рубль также оказывают рост цен на нефть и действия российских монетарных властей. "Рубль благодаря подросшим нефтяным котировкам укрепился, курс доллара опускался ниже 75,3 руб./$1. Также рубль продолжают поддерживать операции ЦБ и Минфина, которые ежедневно продают около $200 млн на валютном рынке. Итоги встречи ОПЕК+ и динамика нефтяных котировок будут определяющими для российской валюты в ближайшие дни. Позитивное завершение саммита позволит рублю продолжить укрепление. Тем не менее, учитывая уже озвученные амбициозные планы по сокращению добычи, сохраняются существенные риски того, что фактические параметры соглашения могут разочаровать рынок, что вернет нефть на $30 за баррель, а курс рубля к 77-78 руб./$1", - подчеркнул Кадулин.

Тем не менее, по его словам, если изначально перспективы встречи ОПЕК+ были восприняты рынком крайне позитивно, то впоследствии позиция США стала вызывать беспокойство. "Президент США Дональд Трамп настаивает на том, что он выступал исключительно в качестве посредника между Россией и Саудовской Аравией, в то время как остальные стороны ожидают совместного снижения добычи всеми крупными добывающими странами, включая США. Кроме того, появляются сообщения о возможном дипломатическом давлении на Саудовскую Аравию со стороны американских политиков, что может только усугубить обстановку на энергетических рынках в случае отказа США от сделки", - полагает Кадулин.

Нефть сократила подъем после публикации доклада министерства энергетики США, показавшего рост запасов нефти по итогам 11-й недели подряд.

Стоимость июньских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:01 МСК повышается на 1,07% - $32,21 за баррель. В ходе торгов рост их цены превышал 3%. Фьючерсы WTI на май на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) выросли в цене к этому времени на 3,22% - до $24,34 за баррель. Ранее в ходе торгов контракт дорожал более чем на 6%.

Запасы нефти в Штатах за неделю, завершившуюся 3 апреля, подскочили на 15,2 млн баррелей. Эксперты, опрошенные S&P Global (SPB: SPGI) Platts, в среднем прогнозировали рост на 8,4 млн баррелей.

Запасы бензина в США повысились на 10,5 млн баррелей, дистиллятов - на 476 тыс. баррелей. Аналитики в среднем ожидали увеличения запасов бензина на 5,4 млн баррелей и снижения запасов дистиллятов на 500 тыс. баррелей.

Тем временем, добыча нефти в США на прошлой неделе упала на 600 тыс. баррелей в сутки, до 12,4 млн баррелей.

"Укрепление рубля пока сдерживается дешевой нефтью, но на глобальном рынке постепенно возвращаются аппетиты к риску. В отличие от большинства валют мира рубль обладает реальной доходностью, а также относительно стабильным государственным бюджетом и низкой долговой нагрузкой государства. Соответственно, в мире взрывного роста публичного долга у рубля есть неоспоримые преимущества, хотя слабость нефти не позволяет ими воспользоваться в полную силу. Тем не менее, если сделка OPEC+ все же состоится, то нефть отойдет от мартовских минимальных значений и будет торговаться ближе к заложенной в бюджет цене", - отмечает ведущий аналитик компании "Открытие брокер" Андрей Кочетков.

"Очень много внимания к завтрашней встрече ОПЕК+. Ставки высоки: или баррель сорвется вниз к технической цели на $17, если соглашений не будет, или стабилизируется выше $35, если кто-то с кем-то сумеет договориться. Ключевых фигур теперь не две (Россия и Саудовская Аравия), как раньше, - их три (США). Еще часть - другие нефтепроизводители, примкнувшие к ОПЕК+, но их перетянуть на сторону большинства будет не очень сложно. Будет ли договоренность? Или да, или нет - но в любом случае сырьевая волатильность к завершению не подошла. Доллар США сегодня к вечеру балансирует около 75,48 рубля, то чуть повышаясь, то слегка снижаясь, но основные движения, думается, все же впереди. Краткосрочно не исключены торги в диапазоне 75-78 руб./$1. Евро пока выглядит нейтрально рядом с отметкой 82,08 рубля, но в ближайшие дни может двигаться в пределах 81,80-84,00 руб./EUR1", - полагает старший аналитик ИАЦ "Альпари" Анна Бодрова.

Минфин в среду, 8 апреля, возобновил проведение аукционов по размещению ОФЗ. Ведомство не проводило аукционы после 26 февраля, анонсировав паузу в их проведении в связи с наличием необходимых финансовых ресурсов для выполнения текущих бюджетных обязательств и желанием избежать избыточного давления на долговой рынок во время высокой волатильности на финансовых рынках.

Министерством на первый квартал 2020 года было запланировано размещение госбумаг на 600 млрд рублей по номиналу, в январе-феврале были размещены госбумаги на 501,3 млрд рублей.

Минфин 8 апреля в общей сложности смог разместить бумаги на сумму чуть более 22 млрд рублей. Аукцион по продаже ОФЗ-ПК серии 29013 в связи с отсутствием заявок по приемлемым уровням цен.

Минфин разместил ОФЗ-ПД серии 25084 с погашением 4 октября 2023 года на общую сумму 16 млрд 465 млн рублей при спросе 50 млрд 107 млн рублей и объеме предложения 20 млрд рублей, то есть спрос превысил предложение более чем в 2,5 раза, при этом объем размещения составил 82,3% выпуска. Средневзвешенная цена составила 96,7491% от номинала, что соответствует доходности 6,45% годовых.

Кроме того, Минфин разместил ОФЗ-ИН серии 52002 с погашением 2 февраля 2028 года на общую сумму 5 млрд 557 млн рублей при спросе 10 млрд 333 млн рублей и объеме предложения 10 млрд 770 млн рублей, то есть общий спрос оказался меньше предложения, при этом было размещено почти 51,6% выпуска. Выручка от аукциона составила 5 млрд 400 млн рублей. Средневзвешенная цена составила 96,7926% от номинала, что соответствует доходности 2,98% годовых

ЦБ РФ 6 апреля в рамках упреждающих мер продал валюту на 13,4 млрд рублей, следует из данных Банка России.

В предыдущий торговый день, в пятницу, 3 апреля, ЦБ РФ продал валюту на 15,4 млрд рублей. В первые дни месяца, 1 и 2 апреля, ЦБ РФ продавал валюту по 15,8 млрд рублей в день.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ поднял официальный курс доллара на 9 апреля на 29,49 копейки, до 75,7499 руб./$1, и увеличил курс евро на 22,21 копейки, до 82,2341 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах "Московской биржи" повысился в среду на 14,8 копейки по отношению ко вторнику и составил 75,6584 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 МСК поднялся на 9,47 копейки и составил 75,6125 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $2 млрд 399,613 млн, из которых $571,234 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $1 млрд 828,379 млн - на сделки с расчетами завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" поднялся на 13,6 копейки, до 82,199 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" к 19:08 МСК повысился всего на 0,23 копейки и составил 82,1618 руб./EUR1. Объем торгов евро к этому моменту составил EUR408,962 млн, из которых EUR103,569 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR305,393 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов по преимуществу остались в среду на предыдущем уровне. Ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" опустилась на 2 базисных пункта (б.п.) - до 6,12% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок осталась на прежнем уровне - 6,18% годовых. Ставка на срок 1 месяц уменьшилась на 1 б.п. - до 6,39% годовых, ставки на сроки 3 и 6 месяцев не изменились по сравнению со вторником и остались на уровнях 6,53% и 6,67% соответственно.

Курс доллара США составил 75,47 руб./$1 в 19:00 МСК, что на 19,75 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 82,01 руб./EUR1, подешевев на 29,25 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 24,03 копейки - до 78,41 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль продолжает умеренно повышаться к доллару и евро на вечерних торгах. В центре внимания трейдеров - телеконференция стран ОПЕК+, которая пройдет в четверг. Кроме того, в пятницу, 10 апреля, Саудовская Аравия, председательствующая в G20, проведет в режиме видеоконференции внеочередную встречу министров энергетики.

В последние дни в различных СМИ циркулировали новости о том, что Саудовская Аравия и Россия готовы заключить соглашение о снижении добычи и положить конец ценовой войне, которая уже создала избыток предложения на нефтяном рынке в условиях резкого падения спроса из-за пандемии коронавируса, пишет MarketWatch.

Также появлялись сообщения о том, что США могут принять меры для снижения добычи, или, что американским компаниям придется сокращать производство нефти при столь низких ценах на нефть.

Число новых случаев заражения заболеванием в США сократилось по сравнению с уровнем, зафиксированным в прошлую пятницу, сообщил телеканал CNBC со ссылкой на университет Джонса Хопкинса. Во вторник в стране было зарегистрировано 26,556 тыс. новых инфицированных. В то же время, за сутки от коронавируса скончались 1,736 тыс. человек, это наивысший показатель с момента начала эпидемии в стране.

Как рассказал в интервью "Интерфаксу" начальник аналитического управления дирекции операций на финансовых рынках банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB) Андрей Кадулин, текущая неделя на большинстве мировых рынков проходит позитивно на фоне первых сигналов стабилизации темпов распространения коронавируса в наиболее пострадавших странах. "Рынки поддерживают и вербальные интервенции со стороны представителей США, экономический советник Трампа Ларри Кадлоу заявил о возможном "открытии" американской экономики уже через 4-8 недель, а министр финансов США Стивен Мнучин сообщил о возможном предоставлении средств населению в рамках согласованного пакета поддержки уже на этой неделе", - отметил аналитик.

Позитивное влияние на рубль также оказывают рост цен на нефть и действия российских монетарных властей. "Рубль благодаря подросшим нефтяным котировкам укрепился, курс доллара опускался ниже 75,3 руб./$1. Также рубль продолжают поддерживать операции ЦБ и Минфина, которые ежедневно продают около $200 млн на валютном рынке. Итоги встречи ОПЕК+ и динамика нефтяных котировок будут определяющими для российской валюты в ближайшие дни. Позитивное завершение саммита позволит рублю продолжить укрепление. Тем не менее, учитывая уже озвученные амбициозные планы по сокращению добычи, сохраняются существенные риски того, что фактические параметры соглашения могут разочаровать рынок, что вернет нефть на $30 за баррель, а курс рубля к 77-78 руб./$1", - подчеркнул Кадулин.

Тем не менее, по его словам, если изначально перспективы встречи ОПЕК+ были восприняты рынком крайне позитивно, то впоследствии позиция США стала вызывать беспокойство. "Президент США Дональд Трамп настаивает на том, что он выступал исключительно в качестве посредника между Россией и Саудовской Аравией, в то время как остальные стороны ожидают совместного снижения добычи всеми крупными добывающими странами, включая США. Кроме того, появляются сообщения о возможном дипломатическом давлении на Саудовскую Аравию со стороны американских политиков, что может только усугубить обстановку на энергетических рынках в случае отказа США от сделки", - полагает Кадулин.

Нефть сократила подъем после публикации доклада министерства энергетики США, показавшего рост запасов нефти по итогам 11-й недели подряд.

Стоимость июньских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:01 МСК повышается на 1,07% - $32,21 за баррель. В ходе торгов рост их цены превышал 3%. Фьючерсы WTI на май на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) выросли в цене к этому времени на 3,22% - до $24,34 за баррель. Ранее в ходе торгов контракт дорожал более чем на 6%.

Запасы нефти в Штатах за неделю, завершившуюся 3 апреля, подскочили на 15,2 млн баррелей. Эксперты, опрошенные S&P Global (SPB: SPGI) Platts, в среднем прогнозировали рост на 8,4 млн баррелей.

Запасы бензина в США повысились на 10,5 млн баррелей, дистиллятов - на 476 тыс. баррелей. Аналитики в среднем ожидали увеличения запасов бензина на 5,4 млн баррелей и снижения запасов дистиллятов на 500 тыс. баррелей.

Тем временем, добыча нефти в США на прошлой неделе упала на 600 тыс. баррелей в сутки, до 12,4 млн баррелей.

"Укрепление рубля пока сдерживается дешевой нефтью, но на глобальном рынке постепенно возвращаются аппетиты к риску. В отличие от большинства валют мира рубль обладает реальной доходностью, а также относительно стабильным государственным бюджетом и низкой долговой нагрузкой государства. Соответственно, в мире взрывного роста публичного долга у рубля есть неоспоримые преимущества, хотя слабость нефти не позволяет ими воспользоваться в полную силу. Тем не менее, если сделка OPEC+ все же состоится, то нефть отойдет от мартовских минимальных значений и будет торговаться ближе к заложенной в бюджет цене", - отмечает ведущий аналитик компании "Открытие брокер" Андрей Кочетков.

"Очень много внимания к завтрашней встрече ОПЕК+. Ставки высоки: или баррель сорвется вниз к технической цели на $17, если соглашений не будет, или стабилизируется выше $35, если кто-то с кем-то сумеет договориться. Ключевых фигур теперь не две (Россия и Саудовская Аравия), как раньше, - их три (США). Еще часть - другие нефтепроизводители, примкнувшие к ОПЕК+, но их перетянуть на сторону большинства будет не очень сложно. Будет ли договоренность? Или да, или нет - но в любом случае сырьевая волатильность к завершению не подошла. Доллар США сегодня к вечеру балансирует около 75,48 рубля, то чуть повышаясь, то слегка снижаясь, но основные движения, думается, все же впереди. Краткосрочно не исключены торги в диапазоне 75-78 руб./$1. Евро пока выглядит нейтрально рядом с отметкой 82,08 рубля, но в ближайшие дни может двигаться в пределах 81,80-84,00 руб./EUR1", - полагает старший аналитик ИАЦ "Альпари" Анна Бодрова.

Минфин в среду, 8 апреля, возобновил проведение аукционов по размещению ОФЗ. Ведомство не проводило аукционы после 26 февраля, анонсировав паузу в их проведении в связи с наличием необходимых финансовых ресурсов для выполнения текущих бюджетных обязательств и желанием избежать избыточного давления на долговой рынок во время высокой волатильности на финансовых рынках.

Министерством на первый квартал 2020 года было запланировано размещение госбумаг на 600 млрд рублей по номиналу, в январе-феврале были размещены госбумаги на 501,3 млрд рублей.

Минфин 8 апреля в общей сложности смог разместить бумаги на сумму чуть более 22 млрд рублей. Аукцион по продаже ОФЗ-ПК серии 29013 в связи с отсутствием заявок по приемлемым уровням цен.

Минфин разместил ОФЗ-ПД серии 25084 с погашением 4 октября 2023 года на общую сумму 16 млрд 465 млн рублей при спросе 50 млрд 107 млн рублей и объеме предложения 20 млрд рублей, то есть спрос превысил предложение более чем в 2,5 раза, при этом объем размещения составил 82,3% выпуска. Средневзвешенная цена составила 96,7491% от номинала, что соответствует доходности 6,45% годовых.

Кроме того, Минфин разместил ОФЗ-ИН серии 52002 с погашением 2 февраля 2028 года на общую сумму 5 млрд 557 млн рублей при спросе 10 млрд 333 млн рублей и объеме предложения 10 млрд 770 млн рублей, то есть общий спрос оказался меньше предложения, при этом было размещено почти 51,6% выпуска. Выручка от аукциона составила 5 млрд 400 млн рублей. Средневзвешенная цена составила 96,7926% от номинала, что соответствует доходности 2,98% годовых

ЦБ РФ 6 апреля в рамках упреждающих мер продал валюту на 13,4 млрд рублей, следует из данных Банка России.

В предыдущий торговый день, в пятницу, 3 апреля, ЦБ РФ продал валюту на 15,4 млрд рублей. В первые дни месяца, 1 и 2 апреля, ЦБ РФ продавал валюту по 15,8 млрд рублей в день.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ поднял официальный курс доллара на 9 апреля на 29,49 копейки, до 75,7499 руб./$1, и увеличил курс евро на 22,21 копейки, до 82,2341 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах "Московской биржи" повысился в среду на 14,8 копейки по отношению ко вторнику и составил 75,6584 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 МСК поднялся на 9,47 копейки и составил 75,6125 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $2 млрд 399,613 млн, из которых $571,234 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $1 млрд 828,379 млн - на сделки с расчетами завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" поднялся на 13,6 копейки, до 82,199 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" к 19:08 МСК повысился всего на 0,23 копейки и составил 82,1618 руб./EUR1. Объем торгов евро к этому моменту составил EUR408,962 млн, из которых EUR103,569 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR305,393 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов по преимуществу остались в среду на предыдущем уровне. Ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" опустилась на 2 базисных пункта (б.п.) - до 6,12% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок осталась на прежнем уровне - 6,18% годовых. Ставка на срок 1 месяц уменьшилась на 1 б.п. - до 6,39% годовых, ставки на сроки 3 и 6 месяцев не изменились по сравнению со вторником и остались на уровнях 6,53% и 6,67% соответственно.