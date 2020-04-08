Рынок акций РФ в среду вырос вслед за США, выстрелили на 23% бумаги ТМК на новостях о buyback

Москва. 8 апреля. Рынок акций РФ к закрытию торгов в среду вырос по индексам и большинству blue chips вслед за подъемом фондовых индикаторов в США, а также на фоне стабилизации нефти в ожидании новостей с переговоров ОПЕК+ по ограничению добычи; взлетели на 23% акции "Трубной металлургической компании" на новостях о проведении buyback с премией к рынку.

По итогам сессии индекс МосБиржи составил 2670,12 пункта (+1,3%, утром индекс опускался к 2600 пунктам), индекс РТС - 1114,6 пункта (+1,4%); цены большинства основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) выросли в пределах 4,7%.

Доллар просел до 75,47 рубля (-0,2 рубля).

Подорожали рублевые акции "Россетей" (MOEX: RSTI) (+4,7% и +2,4% "префы"), "Магнита" (MOEX: MGNT) (+3,6%), "префы" "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+3,3%), акции "Мосбиржи" (+2,8%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (+2,8%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+2,5%), "Магнитогорского металлургического комбината" (MOEX: MAGN) (+2,4%), "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES) (+2,4%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+1,9%), ВТБ (MOEX: VTBR) (+1,8%), "Распадской" (MOEX: RASP) (+1,7%, "Мобильных телесистем" (MOEX: MTSS) (+1,7%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+1,6%), "НОВАТЭКа (+1,5%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+1,5%).

Акции "Трубной металлургической компании" взлетели до 57,24 рубля (+23%) при объеме торгов 2,545 млрд рублей. Компания сообщила в среду, что совет директоров одобрил программу выкупа акций, а также делистинг с Лондонской фондовой биржи (LSE). Программа выкупа акций будет осуществляться путем направления "Волжским трубным заводом" (100%-ная "дочка" ТМК) добровольного предложения в отношении 358 млн 826,299 тыс. обыкновенных акций, цена покупки составит 61 рубль за акцию. Делистинг с LSE компания проведет в июле.

Подешевели акции "РусАла" (MOEX: RUAL) (-1,2%), "Сургутнефтегаза" (-0,9%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-0,3%).

Как отмечает аналитик Альфа-банка Джон Волш, нефтетрейдеры продолжают оценивать шансы на заключение сделки по сокращению добычи - в четверг состоится телеконференция ОПЕК+, а в пятницу пройдет встреча министров энергетики стран G20. В Европе в среду индексы просели после того, как министры финансов ЕС не смогли достичь соглашения по пакету стимулов, направленных на защиту стран союза от рецессии, вызванной пандемией COVID-19. Кроме того, активность покупателей сократилась в преддверии длительных выходных в Европе по случаю католической Пасхи (глобальные рынки будут закрыты в пятницу).

По словам начальника аналитического отдела ИК "Русс-инвест" Дмитрия Беденкова, совет директоров "Норникеля" накануне дал рекомендации по финальным дивидендам за 2019 год - 557,2 рубля на акцию, или $7,3 по курсу ЦБ РФ (отсечка реестра 25 мая). Финальные дивиденды ГМК составляют около 2,8% от текущей цены акции, а итоговый размер выплат по итогам 2019 года вырос на 30% и превысил 2045 рублей на акцию, что соответствует 60% от EBITDA компании.

Последние данные ВОЗ свидетельствуют о сложной ситуации в США, на которые приходится более 48% всех новых зарегистрированных случаев против 43% в воскресенье. На нефтяном рынке волатильность сократилась. С учетом поступающей информации о переговорных позициях сторон, вероятность соглашения о резком сокращении добычи ОПЕК+ маловероятна. Возможно соглашение о менее агрессивном сокращении без участия США и Канады. Рынок нефти в среднесрочной перспективе может продолжить снижение на фоне данных макростатистики о падении глобальной экономики и снижении спроса, считает эксперт.

Как отмечает ведущий аналитик компании "Открытие брокер" Андрей Кочетков, переговоры по сделке ОПЕК+ проходят почти без поступающей информации, но ясно то, что 100%-ной гарантией новой сделки является лишь участие США. На рынке нет иных идей, кроме ожиданий вестей с совещания ОПЕК+, поэтому активность существенно снизилась.

Тем временем, надежды на прохождение пика COVID-19 быстро сходят на нет. ВОЗ предостерегает европейские страны от поспешной отмены карантинных мер. Во Франции была пройдена отметка в 10 тыс. летальных исходов. Другим источником пессимизма является переговорный процесс по поддержке экономики еврозоны: министры финансов и представители финансовых ведомств совещались 16 часов, но так и не смогли финализировать новые меры. Дальнейшее обсуждение отложено до четверга. Речь идет о пакете в 540 млрд евро, что на рынке уже считают недостаточным.

Иранский министр нефти Бижан Зангане заявил, что Тегеран выступает против совещания, если в повестке дня будет отсутствовать конкретное предложение по сокращению и консенсус участников. Большинство на рынке согласны, что многое определится участием США, но Вашингтон пока не торопится. Минэнерго США заявляет об уже начавшемся снижении производства по экономическим причинам. Однако никто не дает гарантий, что возможный рост цен не вернет объемы на прежние уровни.

Администрация США планирует сократить карантинные меры в регионах страны, которые не пострадали от COVID-19. Экономический советник Белого Дома Ларри Кадлоу заявил, что в течение 4-8 недель США смогут перезапустить экономику. Между тем, в западных странах проходит Страстная неделя. Это означает, что активность на рынках сократится еще в четверг, а в пятницу будет нерабочий день, отмечает Кочетков.

В среду в Азии динамика индексов была смешанной (японский Nikkei 225 вырос на 2,1%, китайский Shanghai Composite просел на 0,2%, гонконгский Hang Seng потерял 1,2%), проседает Европа (индексы DAX, FTSE, CAC 40 теряют 0,2-0,9%) на фоне неопределенности вокруг пандемии коронавирусной инфекции, но "плюсует" Америка (индекс S&P 500 прибавил 2% и превысил 2710 пунктов).

Всего в мире число инфицированных превысило 1,4 млн человек и 82 тыс. смертельных случаев, по данным американского университета Джонса Хопкинса, который осуществляет мониторинг ситуации с распространением коронавируса.

Нефть в среду подросла после отката накануне, но цена Brent к 18:50 МСК находилась на $0,45 ниже уровня суточной давности. Стоимость июньских фьючерсов на Brent составила $32,33 за баррель (+1,4% и -3,6% во вторник), майская цена WTI - $24,45 за баррель (+3,5% и -9,4% накануне).

Вышедшая в среду статистика Минэнерго США показала рост запасов нефти на прошлой неделе на 15,18 млн баррелей при прогнозах увеличения на 9,25 млн баррелей, также превысило ожидания увеличение резервов бензина.

Росту котировок способствуют надежды на то, что крупнейшие в мире производители согласятся сократить добычу. Рынок ждет видеоконференцию стран ОПЕК+, которая должна состояться в четверг в 15:00 МСК.

Кроме того, в пятницу, 10 апреля, Саудовская Аравия, председательствующая в G20, проведет в режиме видеоконференции внеочередную встречу министров энергетики для содействия глобальному диалогу и кооперации для обеспечения стабильности энергетических рынков и укрепления мировой экономики, говорится в сообщении организатора.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" подорожали акции ПАО "Глобалтрак менеджмент" (MOEX: GTRK) (+9,2%), "префы" "ОМЗ" (MOEX: OMZZ) (+9%), бумаги ПАО "Белуга групп" (MOEX: BELU) (+6,6%), ПАО "Объединенные кредитные системы" (MOEX: UCSS) (+6%), ПАО "Наука-связь" (MOEX: NSVZ) (+5,7%), "ТГК-14" (MOEX: TGKN) (+5,4%), ПАО "ЧЗПСН-Профнастил" (MOEX: PRFN) (+4,7%), "ФосАгро" (MOEX: PHOR) (+3,2%).

Подешевели акции ПАО "Тантал" (MOEX: TANL) (-7,1%), ПАО "Челябинский кузнечно-прессовый завод" (MOEX: CHKZ) (-3,8%), ПАО "Русгрэйн холдинг" (MOEX: RUGR) (-3,3%), ОАО "GTL" (MOEX: GTLC) (-3%), ПАО "Группа Черкизово" (MOEX: GCHE) (-2,7%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 83,666 млрд рублей (из них 17,787 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка (MOEX: SBER)).