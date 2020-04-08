.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
Мнения аналитиков
Главная  /  Мнения аналитиков  /  Рубль днем развернулся вверх к доллару и несколько ускорил рост к евро в ожидании решений ОПЕК+
.
ГЛАВНОЕ
Инфляция в марте ускорилась до 0,6%
В марте потребительские цены в РФ выросли на 0,6% после роста на 0,3% в феврале, сообщил Росстат. Динамика показателя оказалась ниже прогнозов аналитиков, ожидавших инфляцию в 0,8%. В годовом выражении инфляция ускорилась до 2,5%
 
Дефолты по автокредитам продемонстрировали рост
Длившийся два года тренд на снижение просрочки по автокредитам преломился в 1-м квартале 2020 года. Объем дефолтной задолженности по автокредитам за 1-й квартал 2020 года вырос на 4%, до 52 млрд рублей, по сравнению с аналогичным периодом 2019-го,...
 
У россиян вырос страх потери сбережений
Несмотря на пандемию коронавирусной инфекции и падение курса рубля, рейтинг страхов россиян за полгода почти не изменился - вырос лишь страх потери сбережений. Это следует из данных "Левада-центра", с которыми ознакомились "Ведомости". Согласно...
 
Продажи легковых автомобилей в РФ в марте выросли на 4% - АЕБ
Продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей в России в марте 2020 года выросли на 4% - до 162,321 тыс. машин по сравнению со 156,080 тыс. в марте 2019 года, свидетельствуют данные Комитета автопроизводителей АЕБ. Как ранее сообщалось,...
 
08 апреля 2020 года 15:39

Рубль днем развернулся вверх к доллару и несколько ускорил рост к евро в ожидании решений ОПЕК+

Москва. 8 апреля. Доллар перешел к ослаблению, евро слегка усилил темпы снижения на "Московской бирже" в среду днем, рубль немного ускорил повышение к бивалютной корзине в ожидании решения ОПЕК+ относительно перспектив снижения нефтедобычи.

Курс доллара США составил 75,49 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 17,75 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 82,06 руб./EUR1, подешевев на 23,75 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 20,45 копейки - до 78,45 рубля.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ поднял официальный курс доллара на 9 апреля на 29,49 копейки, до 75,7499 руб./$1, и увеличил курс евро на 22,21 копейки, до 82,2341 руб./EUR1.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль развернулся вверх к доллару и слегка ускорил повышение к евро на дневных торгах на ожидании видеоконференции стран ОПЕК+, которая должна состояться в четверг. Заседание ОПЕК+ официально назначено на 9 апреля на 16:00 (Вена), сообщили "Интерфаксу" несколько делегатов. Официальный представитель Минэнерго РФ подтвердил, что Россия примет участие в видеоконференции.

Между тем в пятницу, 10 апреля, Саудовская Аравия, председательствующая в G20, проведет в режиме видеоконференции внеочередную встречу министров энергетики стран "Группы двадцати" для содействия глобальному диалогу и кооперации для обеспечения стабильности энергетических рынков и укрепления мировой экономики, говорится в сообщении организатора.

Вопрос с падением цен на нефть в конечном счете будет улажен, считает президент США Дональд Трамп. "У меня были переговоры с президентом Путиным, и у меня были переговоры с кронпринцем Саудовской Аравии, и я думаю, что этот вопрос будет решен", - сказал президент по телефону телеканалу Fox News.

Он отметил, что цены на нефть рухнули на небывало низкий уровень, а "это, между прочим, хорошо для водителей, а также это хорошо для авиакомпаний". В то же время Трамп напомнил, что в США имеется "невероятно масштабный энергетический бизнес", которому теперь грозит массовая потеря рабочих мест.

Ранее Трамп заявил, что готов будет ввести высокие пошлины на импортируемую нефть в случае, если Россия и Саудовская Аравия не договорятся по вопросу снижения уровня добычи для стабилизации мировых цен. Однако позднее Трамп также сказал, что примет решение о том, согласен ли он снизить добычу нефти, если иностранные партнеры его попросят об этом.

Рост цен на нефть эталонных марок замедлился в ходе торгов в среду в ожидании публикации доклада Минэнерго США об изменении запасов нефти в стране на прошлой неделе.

Стоимость июньских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:00 МСК повысилась на 0,44% - до $32,01 за баррель. В ходе торгов рост их цены превышал 3%. Фьючерс на нефть WTI на май на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подорожал на 2,88% - до $24,31 за баррель. Ранее в ходе торгов контракт дорожал более чем на 6%.

Министерство энергетики США в среду опубликует еженедельный доклад о коммерческих запасах нефти, бензина и дистиллятов в стране. Согласно данным Американского института нефти (API), опубликованным во вторник, запасы нефти в США на неделе, завершившейся 3 апреля, выросли на 11,9 млн баррелей. Запасы бензина увеличились на 9,5 млн баррелей, а дистиллятов - сократились на 177 тыс. баррелей.

Аналитики S&P Global (SPB: SPGI) Platts, в свою очередь, ожидают увеличения запасов нефти на 8,4 млн баррелей по итогам прошлой недели. По их прогнозу, запасы бензина выросли на 5,4 млн баррелей, дистиллятов - сократились на 500 тыс. баррелей.

"Итоги встречи ОПЕК+ и динамика нефтяных котировок будут определяющими для российской валюты. Позитивное завершение саммита позволит рублю продолжить укрепление. Тем не менее, учитывая уже озвученные амбициозные планы по сокращению добычи, сохраняются существенные риски того, что фактические параметры соглашения могут разочаровать рынок, что вернет нефть на $30 за баррель, а курс рубля к 78 руб./$1", - подчеркивают аналитики банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB).

"Укрепление рубля пока сдерживается дешевой нефтью, но на глобальном рынке постепенно возвращаются аппетиты к риску. В отличие от большинства валют мира рубль обладает реальной доходностью, а также относительно стабильным государственным бюджетом и низкой долговой нагрузкой государства. Соответственно, в мире взрывного роста публичного долга у рубля есть неоспоримые преимущества, хотя слабость нефти не позволяет ими воспользоваться в полную силу. Тем не менее, если сделка OPEC+ все же состоится, то нефть отойдет от мартовских минимальных значений и будет торговаться ближе к заложенной в бюджет цене", - отмечает ведущий аналитик компании "Открытие брокер" Андрей Кочетков.

"Российская валюта двигается в тренде с прочими рисковыми активами, которые активно восстанавливают позиции в апреле на фоне признаков стабилизации темпов распространения коронавируса в мире. Ключевым событием для рубля в рамках текущей недели будет встреча стран-экспортеров нефти, которая пройдет завтра. Новостной фон перед встречей крайне противоречивый, поэтому мы не возлагаем существенных надежд на прорывные договоренности между участниками. Минфин сегодня проведет первый аукцион по размещению ОФЗ с 26 февраля. Ведомство делало перерыв в привлечении долга на фоне волатильности на мировых рынках. Возврат Минфина на рынок госдолга в ближайшие недели может стать дополнительным фактором поддержки для рубля", - полагает аналитик Нордеа банка Григорий Жирнов.

Министерство финансов России 8 апреля признало несостоявшимся аукцион по продаже ОФЗ-ПК серии 29013 в связи с отсутствием заявок по приемлемым уровням цен, говорится в сообщении Минфина.

Накануне Минфин РФ объявил о проведении 8 апреля аукционов по размещению облигаций трех выпусков: ОФЗ-ПК серии 29013 в объеме остатков, ОФЗ-ПД серии 25084 в объеме 20 млрд рублей и ОФЗ-ИН серии 52002 в объеме 10 млрд 770 млн рублей.

Минфин не проводил аукционы после 26 февраля, в начале марта он анонсировал паузу в их проведении, обосновав ее наличием необходимых финансовых ресурсов для выполнения текущих бюджетных обязательств и желанием избежать избыточного давления на долговой рынок во время высокой волатильности на финансовых рынках.

После приостановки проведения аукционов замминистра финансов Владимир Колычев говорил о возможных сроках возобновления аукционов по размещению ОФЗ: "Пока мы отложили на неопределенный срок, будем смотреть, как стабилизируется ситуация, так и будем выходить".

Министерством на первый квартал 2020 года было запланировано размещение госбумаг на 600 млрд рублей по номиналу, в январе-феврале были размещены госбумаги на 501,3 млрд рублей.

ЦБ РФ 6 апреля в рамках упреждающих мер продал валюту на 13,4 млрд рублей, следует из данных Банка России.

В предыдущий торговый день, в пятницу, 3 апреля, ЦБ РФ продал валюту на 15,4 млрд рублей. В первые дни месяца, 1 и 2 апреля, ЦБ РФ продавал валюту по 15,8 млрд рублей в день.

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов по преимуществу остались в среду на предыдущем уровне. Ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" опустилась на 2 базисных пункта (б.п.) - до 6,12% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок осталась на прежнем уровне - 6,18% годовых. Ставка на срок 1 месяц уменьшилась на 1 б.п. - до 6,39% годовых, ставки на сроки 3 и 6 месяцев не изменились по сравнению со вторником и остались на уровнях 6,53% и 6,67% соответственно.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
      Опубликовать в своем блоге livejournal.com   


.
МНЕНИЯ АНАЛИТИКОВ
09 апреля 2020 года 14:47
Raiffeisenbank снизил оценку ADR ЛУКОЙЛа на 12%, подтвердив рекомендацию "покупать"
Raiffeisenbank понизил прогнозную стоимость американских депозитарных расписок (ADR) "ЛУКОЙЛа" со $133 до $117 за штуку, сообщается в обзоре аналитика банка Андрея Полищука. В то же время прогнозная стоимость акций этой нефтекомпании, рассчитанная экспертом, была повышена с 8100 рублей до 8700...    читать дальше
.
09 апреля 2020 года 14:22
Позитивный настрой на рынке ОФЗ обусловлен укреплением рубля и ожиданием позитива от встречи стран-производителей нефти - Райффайзенбанк
Общий позитивный настрой на локальном рынке (длинные ОФЗ в четверг растут на 0,5% в цене) сейчас обусловлен укреплением рубля и ожиданием позитивного исхода встречи крупнейших стран-производителей нефти, отмечается в комментарии Райффайзенбанка. "Мы считаем, что сейчас чрезмерное укрепление...    читать дальше
.
09 апреля 2020 года 13:53
ИК "Церих Кэпитал Менеджмент" считает, что в ближайшие дни можно ожидать консолидацию рынка акций или коррекцию вниз
ондовый российский рынок в четверг торгуется в слабом "плюсе". Индекс Мосбиржи с конца марта хорошо скорректировался вверх после обвала. Технически он в четверг закрыл "гэп" образовавшийся в начале марта. После бурного роста за последние три недели многие участники, скорее всего, предпочтут...    читать дальше
.
09 апреля 2020 года 13:32
Себестоимость СПГ НОВАТЭКа при доставке в Европу не превышает $1,5/MMBtu - RenCap
Себестоимость сжиженного природного газа (СПГ) "НОВАТЭКа" с "Ямал СПГ" при поставках в Европу не превышает $1,5/MMBtu, пишут аналитики Renaissance Capital по итогам телефонной конференции с представителями компании. В обзоре отмечается, что ключевые рынки СПГ "НОВАТЭКа" испытали "идеальный...    читать дальше
.
09 апреля 2020 года 13:10
Итоги встречи ОПЕК+ и динамика нефтяных котировок будут определяющими для рубля - Банк "Санкт-Петербург"
Итоги встречи ОПЕК+ и динамика нефтяных котировок будут определяющими для российской валюты, отмечают в своем комментарии аналитики банка "Санкт-Петербург". "Позитивное завершение саммита позволит рублю продолжить укрепление. Тем не менее, учитывая уже озвученные амбициозные планы по сокращению...    читать дальше
.
09 апреля 2020 года 12:43
Динамику рубля определит исход переговоров ОПЕК+, новостной фон вокруг которых остается весьма противоречивым - "Нордеа банк"
Динамику рубля определит исход переговоров ОПЕК+, новостной фон вокруг которых остается весьма противоречивым, говорится в обзоре "Нордеа банка". На старте торгов четверга рубль находился вблизи отметки 75 в паре с долларом и 81,5 в паре с евро. Ключевым событием дня для рубля выступает исход...    читать дальше
.
09 апреля 2020 года 12:30
"БКС Глобал Маркетс" рекомендует принять участие в выкупе акций ТМК
(расширен 1-й абзац) Аналитики "БКС Глобал Маркетс" рекомендуют принять участие в выкупе акций "Трубной металлургической компании", поскольку считают его хорошей возможностью для выхода из бумаг компании, сообщается в обзоре. "ТМК может потратить на выкуп около 24% (или $290 млн) суммы,...    читать дальше
.
09 апреля 2020 года 12:27
HSBC снизил рекомендацию для депозитарных расписок ЛУКОЙЛа, Татнефти и Роснефти до "держать"
(изменен источник в 1-м абзаце, добавлен 2-й абзац) HSBC понизил рекомендацию для глобальных депозитарных расписок (GDR) "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH), "Татнефти" (MOEX: TATN) и "Роснефти" (MOEX: ROSN) с "покупать" до "держать", сообщается в обзоре инвестбанка. Прогнозные цены для бумаг компаний были...    читать дальше
.
09 апреля 2020 года 12:12
Газпром надеется на позитивный FCF в 2020 году - RenCap
"Газпром" (MOEX: GAZP) надеется получить положительный свободный денежный поток в 2020 году, сообщает Renaissance Capital по итогам телефонной конференции с представителями компании. В первом квартале 2020 года спрос на газ в Европе снизился на 1,5% из-за погодных условий и снижения спроса со...    читать дальше
.
09 апреля 2020 года 11:49
"БКС Глобал Маркетс" рекомендует принять участие в выкупе акций ТМК
Аналитики "БКС Глобал Маркетс" рекомендуют принять участие в выкупе акций "Трубной металлургической компании", сообщается в обзоре. "ТМК может потратить на выкуп около 24% (или $290 млн) суммы, полученной от продажи IPSCO, исходя из текущего курса $/RUB (спот). В результате соотношение Чистый...    читать дальше
.
09 апреля 2020 года 11:27
Роснефть может при необходимости сократить сарех ниже 700 млрд руб. для поддержания FCF - аналитики
Роснефть" имеет гибкую программу инвестиций и при необходимости может сократить капительные вложения ниже 700 млрд руб. по сравнению с последним прогнозом в 850-1000 млрд руб. для поддержания свободного денежного потока, пишут аналитики Renaissance Capital по итогам серии конференц-звонков RUSSIA...    читать дальше
.
09 апреля 2020 года 11:16
Около 30% домохозяйств в крупных городах РФ могут перейти на экспресс-доставку в среднесрочной перспективе - "ВТБ Капитал"
Около 30% домохозяйств в крупных городах РФ перейдут на экспресс-доставку в среднесрочной перспективе в том случае, если такие сервисы будут быстро развиваться и обеспечат высокий уровень обслуживания - по меньшей мере, в Москве и Санкт-Петербурге, считают аналитики инвестбанка "ВТБ Капитал" Мария...    читать дальше
.
09 апреля 2020 года 10:53
Условия обратного выкупа акций ТМК очень привлекательны, но общее настроение пресс-релиза настораживает - "Атон"
Условия обратного выкупа акций "Трубной металлургической компании" очень привлекательны, но общее настроение пресс-релиза настораживает, говорится в обзоре "Атона". "Идея делистинга с "Лондонской биржи" уже какое-то время рассматривалась ТМК, и, следовательно, не стала большим сюрпризом для...    читать дальше
.
09 апреля 2020 года 10:34
Оптимизм, охвативший в среду американские рынки, вероятно, сохранит свой эффект в четверг, по крайней мере, в начале дня - БКС Глобал Маркетс
Оптимизм, охвативший в среду американские рынки в свете появления менее пессимистичных прогнозов относительно распространения COVID-19 в США, вероятно, сохранит свой эффект и в четверг, по крайней мере, в начале дня, говорится в обзоре "БКС Глобал Маркетс". "Также нефтяные "быки", похоже,...    читать дальше
.
09 апреля 2020 года 10:12
HSBC снизил рекомендацию для депозитарных расписок ЛУКОЙЛа, Татнефти и Роснефти до "держать"
SBC понизил рекомендацию для глобальных депозитарных расписок (GDR) "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH), "Татнефти" (MOEX: TATN) и "Роснефти" (MOEX: ROSN) с "покупать" до "держать", сообщило агентство Bloomberg.    читать дальше
.
Страница 1 из 10
.
1
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке
.