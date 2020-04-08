Цены евробондов РФ в среду умеренно снизились на фоне фиксации прибыли перед встречей ОПЕК+

Москва. 8 апреля. Котировки большинства выпусков российских суверенных еврооблигаций в среду умеренно снизились на фоне фиксации прибыли инвесторами перед встречей ОПЕК+, которая пройдет 9 апреля в виде телеконференции. При этом американские казначейские обязательства (US Treasuries) слегка подросли в цене за счет сохраняющегося спроса на "защитные" активы, что в итоге привело к некоторому расширению суверенных спредов к доходности базовых активов.

Цена российских государственных еврооблигаций с погашением в 2030 году к 18:15 МСК снизилась на 13 базисных пунктов по отношению к закрытию 7 апреля и составила 113,08% от номинала, что соответствует доходности 3,02% годовых (рост на 3,5 базисного пункта к предыдущему торговому дню).

Стоимость американских трехлетних US Treasuries к 18:15 МСК выросла на 2 базисных пункта относительно итогов предыдущего торгового дня и составила 102,86% от номинала (доходность снизилась на 1,5 базисного пункта - до 0,21% годовых). Таким образом, спред между доходностью Russia-30 и трехлетних казначейских облигаций США расширился на 5 пунктов и составил 281 базисный пункт.

Котировки еврооблигаций с погашением в 2043 году снизились по отношению к предыдущему торговому дню на 130 базисных пунктов - до 128,52% от номинала (доходность выросла на 7 базисных пунктов и составила 3,99% годовых). Еврооблигации с погашением в 2042 году подешевели на 134 базисных пункта - до 125,3% от номинала (доходность выросла на 8 пунктов и составила 3,9% годовых). Бумаги с погашением в 2026 году снизились в цене на 14 базисных пунктов - до 109,83% от номинала, что соответствует доходности 2,98% годовых (рост на 2 пункта к предыдущему дню), евробонды РФ с погашением в 2023 году подешевели также на 14 базисных пунктов, до 109,15% от номинала (доходность выросла на 3 базисных пункта - до 2,09% годовых).

Новый тридцатилетний выпуск суверенных евробондов РФ с погашением в 2047 году снизился в цене на 140 базисных пунктов, подешевев до 124,2% от номинала (доходность выросла на 7 пунктов и составила 3,81% годовых), а новый десятилетний выпуск с погашением в 2027 году подешевел на 88 базисных пунктов, до 107,38% от номинала (доходность выросла на 13 базисных пунктов, до 3,10% годовых).

"Сегодня был не самый активный день для рынка российских еврооблигаций. При этом отечественные евробонды неплохо росли в последние несколько дней, но в среду произошла небольшая отрицательная ценовая коррекция. Некоторые участники рынка решили частично зафиксировать прибыль перед завтрашней встречей ОПЕК+, которая пройдет в режиме телеконференции. У инвесторов нет четкой убежденности в позитивном исходе данной встречи, учитывая различные подходы к сокращению добычи, которые сейчас озвучиваются разными странами. Таким образом, существует реальный риск того, что новая сделка по сокращению добычи не будет заключена, что грозит новой волной обвала на нефтяном рынке, а это в свою очередь ударит и по суверенным евробондам. На этом фоне мы видим, что котировки самого "длинного" выпуска евробондов РФ с погашением в 2047 году снизились от максимумов вторника приблизительно на полторы-две "фигуры", в свою очередь, выпуск "Россия-28" потерял в цене порядка одной "фигуры", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке начальник отдела продаж на долговых рынках ФГ "БКС" Марат Сорокин.

"Сегодня состоялось размещение еврооблигаций "Газпрома" (MOEX: GAZP) на сумму 1 млрд евро. Несмотря на заметную переподписку книги заявок, эмитент не пошел на увеличение объема размещения. Но ставка размещения оказалась заметно выше вторичного рынка, что говорит о существующей осторожности инвесторов", - отметил Сорокин.