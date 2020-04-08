ИК "Фридом Финанс" по-прежнему ожидает всплеска волатильности на рынке нефти

Нефть во второй половине среды удерживает довольно узкий диапазон колебаний $31,7-32,9, чего не было на рынке уже более двух недель, отмечает аналитик ИК "Фридом Финанс" Валерий Емельянов. "Была попытка преодолеть уровень $33 снизу вверх, но впоследствии баррель был отброшен обратно. Мы по-прежнему ожидаем всплеска волатильности, приуроченного к совещанию ОПЕК+. Основные движения могут состояться еще до официального объявления, поскольку игроки будут оперативно отыгрывать происходящее по лентам информагентств. Наш базовый сценарий сейчас - попытка закрепиться в диапазоне $33-33,5", - пишет специалист ИК.