Инвесторы готовы покупать ОФЗ с короткими сроками обращения - "Открытие Брокер"

Минфин на аукционе в среду смог разместить ОФЗ-ПД выпуска 25084 с погашением 4 октября 2023 года на 16,465 млрд рублей по номиналу при объёме предложения 20 млрд рублей по номиналу. Спрос составил 50,107 млрд рублей по номиналу при средневзвешенной доходности 6,45%. "Как минимум, это говорит о том, что инвесторы готовы покупать ОФЗ с короткими сроками обращения. Однако стоит отметить, что доходность 6,45% говорит о возможных ожиданиях повышения ставки ЦБ РФ на 25-50 базисных пунктов", - пишет в своем комментарии ведущий аналитик "Открытие Брокер" Андрей Кочетков.