"ВТБ Капитал" выделил топ-5 эмитентов, бонды которых привлекательны в настоящее время

Скачок волатильности на рынках привел к тому, что кривые доходности ряда российских корпоративных эмитентов отражают определенные ценовые диспропорции. Аналитики "ВТБ Капитала" полагают, что в значительной степени это связано с факторами ликвидности. Специалисты перечисляют топ-5 эмитентов, на кривых которых они видят определенные инвестиционные возможности.

"Наклон кривой РЖД, на наш взгляд, выглядит слишком большим. RURAIL 24 (YTM 4,2%, z-спред 363 бп) в настоящий момент предлагает самую высокую доходность среди российских корпоративных эмитентов с рейтингами инвестиционного уровня сопоставимой дюрации. RURAIL 24 также торгуется со сравнительно широким спредом (+35 бп) к более короткому RURAIL 22, при том что мы оцениваем справедливый уровень спреда ближе к 25 бп и видим потенциал роста цены для RURAIL 24 на 0,7 пп", - указывают специалисты.

Спред NVTKRM 22 – NVTKRM 21 в настоящий момент находится на историческом максимуме в 138 бп против среднего за год уровня в 80 бп. "Мы ожидаем, что спред вернется к среднему уровню", - отмечают аналитики "ВТБ Капитала".

Кривая доходности еврооблигаций "ФосАгро" имеет инверсную форму, и z-спред более короткого PHORRU 23 относительно PHORRU 25 в данный момент является положительным (3 бп). "Мы рекомендуем переложиться в более короткий выпуск и видим целевой уровень спреда PHORRU 23-PHORRU 25 на уровне -20 бп", - пишут эксперты.

"На наш взгляд, NLMKRU 26 торгуется с неоправданно широким спредом к ближнему концу собственной кривой. Спред NLMKRU 26–NLMKRU 23 составляет 40 бп, против, например, 12 бп для аналогичных по дюрации выпусков "ЛУКОЙЛа". Мы считаем справедливым уровнем спреда NLMKRU 26–NLMKRU 23 25–30 бп, что примерно соответствует его значениям в октябре 2019 г." - указывают аналитики.

PGILLN 22 выглядит недооцененным относительно собственной кривой, торгуясь с небольшим положительным z-спредом к PGILLN 23, также близким к историческим максимумам. "Мы видим потенциал для возвращения спреда PGILLN 22–PGILLN 23 к его среднему значению за последний год, составляющему -20 бп", - пишут специалисты "ВТБ Капитала".