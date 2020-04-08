Рынок акций РФ вступил в полосу затишья перед встречей ОПЕК+ - "БКС Брокер"

Рынок акций РФ в среду вступил в полосу затишья перед встречей стран ОПЕК+ и других нефтепроизводителей, бумаги торгуются разнонаправленно на фоне сдержанного оборота торгов, сообщил "Интерфаксу" эксперт по фондовому рынку компании "БКС Брокер" Игорь Галактионов.

По его словам, динамика активов демонстрирует настороженность инвесторов, и для такого консервативного подхода есть все основания. После достижения годового минимума в районе отметки 2100 пунктов по индексу МосБиржи рынок акций вырос более чем на 25%, но ключевые риски для экономики по-прежнему актуальны.

Пик по распространению эпидемии в США и Европе до сих пор не пройден, и о точных сроках карантина остается только гадать. Число смертей в Италии, Германии и Франции растет. Количество зараженных в США превысило 400 тыс. человек. Кроме того, появились тревожные сигналы о новых заражениях в Китае, где вспышка вируса, как казалось, была уже погашена.

Ситуация на рынке нефти также оставляет широкий простор для различных сценариев развития событий. Несмотря на то, что цены на нефть и акции российских нефтяников значительно прибавили после новостей о возобновлении переговоров ОПЕК+, перспективы новой сделки по сокращению добычи остаются туманными. До сих пор неизвестны объем и сроки сокращения, а также предположительное распределение квот по странам. Саудовская Аравия и Россия настаивают на участии в сделке США, но Трамп ясно дает понять, что американская сторона не планирует сокращать собственную добычу, отмечает Галактионов.

В таких условиях в ближайшие дни вероятно как продолжение роста акций, так и возобновление их распродаж. Инвесторы предпочитают избегать активных действий до прояснения ситуации. В четверг ожидается телеконференция мировых нефтепроизводителей для обсуждения новой сделки по сокращению добычи, а в пятницу министры энергетики G20 обсудят другие возможности по поддержанию баланса на мировом энергетическом рынке.

Нефтегазовый сектор в среду торгуется в неглубоком "минусе" за счет фиксации прибыли после роста с прошлой пятницы. Также слабо смотрятся металлургические и добывающие компании. Чуть лучше других выглядят ориентированные на внутренний спрос компании энергетического сектора. "Голубые фишки" в основном просели, в то время как бумаги "второго эшелона" демонстрируют разнонаправленную динамику.

Фьючерсы на нефть Brent выпали вниз из коридора $32-33 за баррель в ожидании новой информации о предварительных переговорах по сокращению добычи между странами. Кривая фьючерсов по-прежнему находится в состоянии контанго, что указывает на низкий спрос и перспективу сохранения высоких темпов заполнения нефтяных хранилищ, отмечает Галактионов.