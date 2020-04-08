Фондовые игроки готовы как вернуться к покупкам, так и ускорить фиксацию прибыли - ИК "Велес Капитал"

Индексы Мосбиржи и РТС в первой половине сессии среды незначительно снижались, ожидая новых сигналов из-за рубежа. Игроки на повышение взяли небольшую паузу, но в целом готовы как вернуться к покупкам при появлении позитива, так и ускорить фиксацию прибыли, считает аналитик ИК "Велес Капитал" Елена Кожухова. Основной тон настроениям во второй половине недели, вероятно, задаст динамика нефтяных котировок. Нефтедобывающие страны будут стараться прийти к соглашению, но уверенности в позитивном исходе пока нет, отмечает специалист ИК.