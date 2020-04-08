Julius Baer снижает свою позицию по рынку нефти до "нейтральной"

Аналитики Julius Baer снижают свою позицию по рынку нефти с "конструктивной" до "нейтральной", говорится в комментарии компании.

"Цены на нефть выросли примерно на 50% с минимальных значений прошлой недели на фоне того, как ведущие производители обдумывают снижение добычи. Возрождение согласованной нефтяной политики выглядит довольно вероятным и является ключевым фактором неопределенности на рынках нефти в эти дни. При этом сниженные цены на нефть необходимы для своевременного закрытия производств на фоне падения спроса", - пишет главный макроэкономист и руководитель направления перспективных исследований Next Generation Julius Baer Норберт Рюкер.

Эксперт отмечает, что в настоящее время рынок нефти отличается исключительно высокой волатильностью, которая лишь отражает повышенную неопределенность в отношении масштабов падения спроса и будущего нефтяной политики.

Новости прошедших выходных показывают, что ведущим нефтедобывающим странам, включая США, Россию и Саудовскую Аравию, будет трудно найти общий язык по основным вопросам нефтяной политики. Но, по мнению Н. Рюкера, можно ожидать возрождения согласованной нефтяной политики либо в многостороннем порядке в форме соглашения между производителями, либо в двустороннем порядке, если США удастся убедить Саудовскую Аравию и Россию сократить добычу. При этом пониженные уровни котировок необходимы для закрытия производств, поскольку любое политическое решение приведет к сокращению предложения в будущем, а не сегодня.

"Мы не меняем наши прогнозы по ценам на нефть и ожидаем, что в ближайшем будущем на рынке нефти будет сохраняться сильная волатильность. Мы также снижаем позицию по рынку "черного золота" с "конструктивной" до "нейтральной", - указывает специалист Julius Baer.