Возврат Минфина на рынок госдолга в ближайшие недели может стать дополнительным фактором поддержки для рубля - "Нордеа банк"

Возврат Минфина на рынок госдолга в ближайшие недели может стать дополнительным фактором поддержки для рубля, сообщается в обзоре "Нордеа банка".

Рубль сохраняется вблизи отметки 75,5 в паре с долларом и 82 в паре с евро. Российская валюта двигается в тренде с прочими рисковыми активами, отмечают аналитики "Нордеа банка".

"Ключевым событием для рубля в рамках текущей недели будет встреча стран-экспортеров нефти, которая пройдет в четверг. Новостной фон перед встречей крайне противоречивый, поэтому мы не возлагаем существенных надежд на прорывные договоренности между участниками", - пишут специалисты банка.

Минфин в среду проведет первый аукцион по размещению ОФЗ с 26 февраля. Ведомство делало перерыв в привлечении долга на фоне волатильности на мировых рынках. Сейчас доходности вдоль кривой в среднем на 50 бп выше, чем в конце февраля, но примерно на 150 бп ниже пиковых значений середины марта. Возврат Минфина на рынок госдолга в ближайшие недели может стать дополнительным фактором поддержки для рубля, считают в "Нордеа банке".