Росбанк ожидает повышенную активность локальных банков на аукционах Минфина в среду, так как представленные бумаги наиболее удачно подходят для хеджирования процентного риска и управления ликвидностью, а объемных аукционов в них не проводилось довольно давно, сообщается в комментарии банка.

Минфин в среду, 8 апреля, проведет аукционы ОФЗ впервые с 26 февраля. Министерство решило осторожно протестировать рынок на предмет наличия спроса и предложило защитные бумаги: представленный в понедельник Ruonia-флоатер серии 29013 (сен.30) в безлимитном объеме, короткую бумагу 25084 (окт.23, доходность 6,47% годовых) и ОФЗ с индексируемым номиналом 52002 (фев.28) в объемах 20 млрд руб. и 10,8 млрд руб., соответственно, отмечают специалисты Росбанка.

"Текущие условия идеально подходят для возобновления аукционов, тем более, Министерству после месячного перерыва важно использовать любой удачный момент для размещения долга. Учитывая неопределенность на сырьевых рынках, аукционы вряд ли позволят сформировать далеко идущие планы по заимствованиям, однако заложат некоторую основу для 2к'20 и подсветят типы предпочитаемых бумаг, - пишут в Росбанке. - Мы ожидаем повышенную активность локальных банков на аукционах в среду, так как представленные бумаги наиболее удачно подходят для хеджирования процентного риска и управления ликвидностью, а объемных аукционов в них не проводилось довольно давно. Тем не менее, многое будет зависеть от готовности Минфина предложить премию к вторичному рынку - в ОФЗ 25084, например, мы ожидаем премию не менее 3 бп в доходности".