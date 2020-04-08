Аналитики ITI Capital ждут достаточно высокого спроса со стороны инвесторов на аукционные предложения Минфина

Аналитики ITI Capital ждут достаточно высокого спроса со стороны инвесторов на все три предложения на аукционе ОФЗ Минфина РФ 8 апреля, говорится в комментарии компании.

Что касается аукционного "меню", то Минфин в среду предложит сразу три лота различных типов инструментов, отмечают аналитики ITI Capital. В частности, это будет новая анонсированная накануне серия ОФЗ-ПК 29013 (погашается в сентябре 2030 г.). Это флоатер "нового вида", привязанный к среднему значению ставки RUONIA за текущий купонный период. Также позже будут размещаться "классический" короткий выпуск 25084 (погашение в октябре 2023 г.) в объеме 20 млрд руб. и инфляционный линкер 52002 (погашение в феврале 2028 г.) на сумму примерно 10,8 млрд руб.

"С учетом улучшения рыночных настроений и длительной паузы после предыдущего аукциона мы ждем достаточно высокого спроса со стороны инвесторов на все три лота. Дебют "новых" флоатеров традиционно сопровождается большим интересом у участников рынка. Дополнительную привлекательность выпуску придаст факт отсутствия предложения такого рода бумаг с длинной дюрацией (сейчас обращаются две серии 24020 и 24021 с погашением в 2022 и 2024 гг. соответственно). Текущая доходность "классического" 10-летнего бенчмарка (ОФЗ 26228) составляет 6,72% годовых. Таким образом, исходя из последнего значения ставки RUONIA (после длительного перерыва была рассчитана на 06.04.20 и составила 5,89%), размещение должно пройти по цене чуть ниже номинала. Серия 25084 в предыдущий раз предлагалась в середине февраля и была продана почти на 20 млрд. руб. с тройной переподпиской. Вероятнее всего, в среду аукцион пройдет не хуже. Что касается линкера 52002 (тоже не размещался с середины февраля), то, учитывая тренд на ускорение инфляции, он также сможет быть реализован в полном объеме", - полагают в ITI Capital.