Перспективы рубля будут в полной мере зависеть от исхода переговоров ОПЕК+ - РФПИ

Перспективы рубля, с точки зрения главного экономиста РФПИ Дмитрия Полевого, будут в полной мере зависеть от исхода переговоров ОПЕК+, говорится в комментарии.

"С экономической точки зрения, сделка, безусловно, нужна и может стать примером "win-win" стратегии для участников, поскольку в случае ее отсутствия выигравших, к сожалению, не будет. Но высокая роль политического фактора и отдельных технических деталей усложняют переговоры и добавляют неопределенности, - пишет Д. Полевой. - Отдельно отметим консультации президента РФ с экспертами в среду относительно возможности сокращения длительности периода выходных дней. В условиях сохранения низких цен на нефть для рубля этот сценарий может нести краткосрочные риски, связанные с частичным восстановлением экономической активности и, как следствие, повышением спроса на импорт. Особенно сильно это может ощущаться в ближайшие месяцы, когда текущий счет начнет ухудшаться в рамках сезонности, пусть она и будет частично нарушена пандемией и введенными ограничениями. Поэтому без сделки ОПЕК+ рубль еще может заметно снизиться. Среду он тоже начинает ослаблением, и мы допускаем движение до 76+ за доллар".