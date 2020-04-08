Дивиденды "Эталона" вряд ли окажут поддержку GDR компании - "Атон"

Дивиденды "Эталона" вряд ли окажут поддержку GDR компании, говорится в обзоре "Атона".

"Эталон" опубликовал невпечатляющие результаты за 2019 год по МСФО, отмечают аналитики "Атона".

Выручка компании увеличилась на 17% г/г (до 84,3 млрд руб.), валовая прибыль выросла на 18% г/г (против -19% г/г в 2018). EBITDA подросла на 45% (до 8,9 млрд руб.), подразумеваемая рентабельность EBITDA составила 10,5%, чистая прибыль достигла 186 млн руб. (37 млн руб. в 2018). Скорректированная чистая прибыль составила 3,1 млрд руб. Операционный денежный поток упал до 8,5 млрд руб. с 15,2 млрд руб. годом ранее на фоне роста процентных и налоговых выплат. Чистый долг подскочил с нуля до 21,5 млрд руб. после приобретения в прошлом году "Лидер-Инвеста".

"Это первые комплексные результаты по МСФО с момента приобретения "Эталоном" "Лидер-Инвеста" и земельных участков в прошлом году. Консенсус-прогноза не было, но опубликованные показатели выглядят слабыми, учитывая по-прежнему низкую рентабельность, падение операционного денежного потока и рост долговой нагрузки. Привлекательная дивидендная политика с минимальной выплатой $0,19 на акцию предполагает доходность 15%. Дивиденды могут быть выплачены летом, но мы не думаем, что они поддержат акции в текущей нестабильной экономической ситуации", - указывают специалисты "Атона".