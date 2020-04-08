Снижение трафика может обернуться для ритейлеров дополнительными расходами и значительными убытками - "Атон"

После периода панических закупок ритейлеры столкнулись со значительным снижением трафика на фоне перехода потребителей к онлайн-заказам товаров с доставкой на дом в условиях режима самоизоляции. Снижение трафика может обернуться для ритейлеров дополнительными расходами и значительными убытками, указывают аналитики "Атона". Падение посещаемости объектов розничной торговли может потенциально привести к росту потерь скоропортящихся продуктов, несмотря на повышенный спрос на скоропортящиеся товары (овощи, мясо, рыбу), пришедший на смену панической скупке товаров длительного пользования, отмечают они.

Как пишет "Интерфакс", Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ) сообщила о резком падении покупательского трафика в гипермаркетах, супермаркетах, а также магазинах "у дома" по сравнению с пиковыми значениями марта. При этом у сетей, по данным АКОРТ, начинает замедляться рост среднего чека.

"Мы сейчас наблюдаем такую картину: трафик устойчиво падает в последние дни, в последнюю неделю, в зависимости от формата - если это магазин "у дома", то на 20-30%, 25% в среднем, причем динамика неравная по регионам", - сказал журналистам председатель президиума АКОРТ Сергей Беляков. В магазинах в регионах трафик падает сильнее. По мнению Белякова, это связано с покупательской способностью граждан и другой моделью потребительского поведения.

"При этом основной удар, конечно, пришелся на крупные форматы - гипермаркеты и супермаркеты. Там падение трафика составляет порядка 50%, от 40% до 60%", - сказал глава АКОРТ.

"При этом пока наблюдается рост среднего чека: граждане ходят (в магазины) меньше, покупают чуть больше. Но тоже рост среднего чека замедляется", - отметил он.

"Это для ритейла означает очень простую и неприятную тенденцию, условно можно так назвать: "две-три хороших недели - плохой год". Это к тому, чтобы не было ощущения, что период ажиотажного спроса сформировал "жирок" у сетей, позволил им заработать - и вот они за счет этого пикового периода <...> потом финансируют свою текущую деятельность. Это не так. Мы сильно вложились в увеличение объема закупки, сильно вложились в увеличение персонала, сильно вложились в логистические услуги. И эти расходы, конечно, никогда не окупятся", - заявил Беляков.

Он прогнозирует "резкий и быстрый" спад не только трафика,но и выручки непродовольственного и продовольственного ритейла.

АКОРТ объединяет крупнейших ритейлеров, работающих в России, в том числе X5 Retail Group, "Магнит", "Ленту", "Ашан", Metro, "Детский мир", "М.Видео-Эльдорадо".