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Главная / Мнения аналитиков / Минфин РФ на аукционах ОФЗ будет изучать спрос, задачи разместиться любой ценой, скорее всего, нет - ИК "Фридом Финанс"
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08 апреля 2020 года 10:50
Минфин РФ на аукционах ОФЗ будет изучать спрос, задачи разместиться любой ценой, скорее всего, нет - ИК "Фридом Финанс"
Минфин РФ на аукционах ОФЗ будет изучать спрос, задачи разместиться любой ценой, скорее всего, нет, говорится в комментарии ИК "Фридом Финанс". Минфин возвращается на рынок ОФЗ. Впервые после почти месячного перерыва государство предложит инвесторам рублевые ОФЗ. "Мы полагаем, что Минфин, что называется, изучает спрос - задачи разместить бумаги любой ценой нет. Это предположение базируется на том, что будут предложены разные виды бумаг: с фиксированным купоном, флоутеры и линкеры сроком обращения от трех до восьми лет, - пишет начальник управления торговых операций на российском фондовом рынке ИК "Фридом Финанс" Георгий Ващенко. - В связи с тем что ориентир по ключевой ставке неизвестен даже приблизительно, ставки в ОФЗ-ПД подразумевают высокий спекулятивный риск-шанс. А сейчас игроки хотели бы снизить риск. Наиболее вероятно размещение выпуска линкеров 52002. Хотя даже в этом случае Минфину придется дать премию 0,05 п.п. или выше, поскольку выпуск уже торгуется на рынке и его доходность всего на 0,1 п.п. выше, чем у аналогичного, но более короткого, а столь незначительная разница в период высокой волатильности может не заинтересовать инвесторов".
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08 апреля 2020 года 17:15
Минфин на аукционе в среду смог разместить ОФЗ-ПД выпуска 25084 с погашением 4 октября 2023 года на 16,465 млрд рублей по номиналу при объёме предложения 20 млрд рублей по номиналу. Спрос составил 50,107 млрд рублей по номиналу при средневзвешенной доходности 6,45%. "Как минимум, это говорит о... читать дальше
.08 апреля 2020 года 16:52
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.08 апреля 2020 года 16:30
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.08 апреля 2020 года 16:14
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.08 апреля 2020 года 15:50
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.08 апреля 2020 года 15:33
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.08 апреля 2020 года 15:06
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.08 апреля 2020 года 14:40
Повышенный кредитный риск и уверенность в низкой ключевой ставке способствуют спросу на ОФЗ - Райффайзенбанк
Повышенный кредитный риск и уверенность в низкой ключевой ставке способствуют спросу на ОФЗ, говорится в обзоре Райффайзенбанка. "По нашему мнению, восстановление российского долгового рынка (главным образом, в сегменте суверенных и квазисуверенных бумаг, тогда как во 2-3 эшелонах доходности... читать дальше
.08 апреля 2020 года 14:20
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.08 апреля 2020 года 13:46
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.08 апреля 2020 года 13:26
Возврат Минфина на рынок госдолга в ближайшие недели может стать дополнительным фактором поддержки для рубля - "Нордеа банк"
Возврат Минфина на рынок госдолга в ближайшие недели может стать дополнительным фактором поддержки для рубля, сообщается в обзоре "Нордеа банка". Рубль сохраняется вблизи отметки 75,5 в паре с долларом и 82 в паре с евро. Российская валюта двигается в тренде с прочими рисковыми активами,... читать дальше
.08 апреля 2020 года 13:11
Moody's ожидает роста доли проблемных кредитов в РФ в 2020г до 20%, прогнозирует "лишь небольшую прибыль" банков
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.08 апреля 2020 года 12:45
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.08 апреля 2020 года 12:14
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.08 апреля 2020 года 12:00
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