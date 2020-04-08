Минфин РФ на аукционах ОФЗ будет изучать спрос, задачи разместиться любой ценой, скорее всего, нет - ИК "Фридом Финанс"

Минфин РФ на аукционах ОФЗ будет изучать спрос, задачи разместиться любой ценой, скорее всего, нет, говорится в комментарии ИК "Фридом Финанс".

Минфин возвращается на рынок ОФЗ. Впервые после почти месячного перерыва государство предложит инвесторам рублевые ОФЗ.

"Мы полагаем, что Минфин, что называется, изучает спрос - задачи разместить бумаги любой ценой нет. Это предположение базируется на том, что будут предложены разные виды бумаг: с фиксированным купоном, флоутеры и линкеры сроком обращения от трех до восьми лет, - пишет начальник управления торговых операций на российском фондовом рынке ИК "Фридом Финанс" Георгий Ващенко. - В связи с тем что ориентир по ключевой ставке неизвестен даже приблизительно, ставки в ОФЗ-ПД подразумевают высокий спекулятивный риск-шанс. А сейчас игроки хотели бы снизить риск. Наиболее вероятно размещение выпуска линкеров 52002. Хотя даже в этом случае Минфину придется дать премию 0,05 п.п. или выше, поскольку выпуск уже торгуется на рынке и его доходность всего на 0,1 п.п. выше, чем у аналогичного, но более короткого, а столь незначительная разница в период высокой волатильности может не заинтересовать инвесторов".