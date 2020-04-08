Осторожность инвесторов сохраняется - "БКС Глобал Маркетс"

Осторожность инвесторов, которая проявилась в конце торгового дня вторника, сохраняется, сообщается в обзоре "БКС Глобал Маркетс".

Скептицизм относительно прохождения пика по COVID-19 оказался обоснованным: число смертей в Италии, Франции и Германии снова растет. Кроме того, отмечают аналитики "БКС Глобал Маркетс" в своем обзоре, инвесторы все больше опасаются начала второй волны эпидемии в Китае, которая вновь может привести к введению в стране жесткого карантина.

Что касается нефтяного рынка, часть инвесторов по-прежнему ставит на заключение новой сделки ОПЕК+, однако перспективы этого сценария снижаются, указывают специалисты компании, поскольку стороны готовы сокращать добычу только при условии участия США, которые пока не проявляют интереса к новому соглашению.