Спрос нерезидентов на ОФЗ пока, вероятно, останется слабым - Промсвязьбанк

Аналитики Промсвязьбанка считают, что до подписания нового соглашения ОПЕК+ спрос нерезидентов на ОФЗ, вероятно, останется слабым, говорится в комментарии.

Минфин объявил о возобновлении аукционов по размещению ОФЗ. В среду планируется размещение 10-летнего флоатера с привязкой к RUONIA (без лимита), инфляционных ОФЗ 52002 с погашением в 2028 г. на 10,8 млрд руб. и 3-летних ОФЗ с фиксированным купоном на 20 млрд руб.

"Выход Минфина на рынок первичных размещений после паузы в марте выглядит логично. Цены ОФЗ довольно быстро восстановились. Текущая доходность ОФЗ на 35-40 б.п. выше уровней начала этого года, тем не менее, рыночная конъюнктура позволяет Минфину занимать дешевле, чем в прошлом году. При этом потребность в привлечении нового госдолга выросла с учетом ожидаемого дефицита бюджета из-за коронакризиса. До подписания нового соглашения ОПЕК+ спрос нерезидентов на ОФЗ, вероятно, пока останется слабым. Со стороны локальных игроков ждем спрос на флоатер и линкер, поскольку данные бумаги выступают защитными инструментами в условиях рыночной турбулентности", - пишет специалист банка Дмитрий Монастыршин.