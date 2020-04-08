Открытие индекса Мосбиржи на торгах среды пройдет в районе 2650-2680 пунктов - ИК "Алго Капитал"

Открытие индекса Мосбиржи на торгах среды пройдет в районе 2650-2680 пунктов, говорится в комментарии компании.

"Мы ожидаем открытия индекса Мосбиржи с повышением в пределах 0,5-1,5%, в районе 2650-2680 пунктов. В качестве ближайших поддержек выступят уровни 2630, 2610 пунктов. Значимыми сопротивлениями вновь станут отметки 2690, 2700 пунктов. После открытия с заметным приростом индекс Мосбиржи может перейти в состояние волатильной консолидации. Его дальнейший подъем может сдержать тот факт, что утреннее повышение стоимости нефтяных фьючерсов носит всего лишь коррекционный характер", - указывает старший риск-менеджер ИК Виталий Манжос.

Ключевым внешним ориентиром для участников российских торгов во второй половине среды останется динамика нефтяных котировок. Поэтому, по мнению В. Манжоса, среди ряда иностранных статистических показателей максимальную практическую значимость будут иметь еженедельные данные по изменению запасов нефти и нефтепродуктов в США (17:30 мск).