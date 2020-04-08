"ВТБ Капитал" поднял рейтинг GDR ФосАгро до "покупать" в связи с падением котировок

"ВТБ Капитал" повысил рекомендацию (рейтинг) для глобальных депозитарных расписок (GDR) "ФосАгро" (MOEX: PHOR) с "держать" до "покупать" в связи с падением их рыночной стоимости за последнее время, сообщается в обзоре аналитиков инвестбанка Елены Сахновой и Артема Водянникова.

Прогнозная цена этих бумаг, рассчитанная экспертами "ВТБ Капитала", осталась без изменения и составляет $13,2 за штуку.

По данным информационно-аналитического терминала "ЭФИР-Интерфакс", в настоящее время консенсус-прогноз цены GDR "ФосАгро", основанный на оценках аналитиков 8 инвестиционных банков, составляет $14,63 за штуку, консенсус-рекомендация - "покупать".

Текущая стоимость этих бумаг составляет порядка $10,76 за штуку.