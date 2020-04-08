Ожидается нейтральный старт торгов в паре доллар/рубль - Промсвязьбанк

Пара доллар/рубль в среду может начать торговую сессию на валютном рынке нейтрально, говорится в комментарии Промсвязьбанка.

Главный аналитик Промсвязьбанка Богдан Зварич отмечает, что в среду перед открытием российского рынка для рубля складывается противоречивый внешний фон. С одной стороны, наблюдается восстановление рынка энергоносителей, где ближайший фьючерс на нефть марки Brent смог вновь подняться выше 32,5 доллара за баррель, что поддержит российскую валюту. С другой, валюты развивающихся стран сегодня с утра находятся под давлением.

"В сложившихся обстоятельствах мы ожидаем нейтрального открытия торгов в паре доллар/рубль, которая в начале дня перейдет в "боковое" движение в районе 75,5 рубля. В дальнейшем в случае улучшения ситуации на внешних площадках возможны попытки отступления доллара к поддержке, расположенной на уровне 75 рублей. При этом в рамках сегодняшней сессии доллар, скорее всего, удержит позиции в нижней половине широкого диапазона 75-80 рублей", - прогнозирует специалист банка.