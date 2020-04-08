Открытие рынка акций в среду пройдет в легком "минусе" - "Алор Брокер"

Открытие рынка акций в среду пройдет в легком "минусе", а затем вектор движения будет определяться внешним фоном, говорится в комментарии "Алор Брокер".

Российский рынок акций во вторник второй день подряд выглядел слабее западных аналогов. Перекупленность нарастает, при этом основным риском для рублевых активов остается итог переговоров по сокращению добычи нефти, отмечает аналитик компании Алексей Антонов.

"Американские фьючерсы прибавляют более процента, но все равно находятся ниже уровня закрытия российского рынка во вторник. Поэтому открытие торгов ждем в легком "минусе", а затем вектор движения будет определяться внешним фоном. Но покупать сейчас что-то, за исключением золотодобытчиков, просто страшно: ни один сектор экономики не имеет драйверов роста, - пишет А. Антонов. - Особых поводов для роста западных площадок также нет. Если подъем понедельника еще можно было объяснить небольшими спадами темпов распространения коронавируса, то в последние сутки эта тенденция не получила развития. Более того, рынок почему-то пока игнорирует факт рекордного числа умерших в США от эпидемии за сутки".