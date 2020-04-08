"Алор Брокер" ждет нового витка ослабления национальной валюты

Рубль в паре с долларом во вторник сверху вниз ткнулся в отметку 75, но не то что пробить, а даже всерьез протестировать ее не попытался, констатирует аналитик "Алор Брокер" Алексей Антонов. "В условиях рисков со стороны нефти и негативных прогнозов по российской экономике в целом ждем нового витка ослабления национальной валюты. Более безопасно встречать начало переговоров нефтяников с купленными в портфеле долларами", - указывает он.