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08 апреля 2020 года 09:42

Цены рублевых корпоративных бондов в среду не продемонстрируют яркой динамики

Москва. 8 апреля. Цены рублевых корпоративных облигаций в среду, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне противоречивых сигналов, поступающих с мировых рынков капитала, в том числе с нефтяных площадок, полагают аналитики.

Фондовые индексы США завершили торги во вторник снижением, развернувшись вниз и существенно отойдя от сессионных пиков, несмотря на признаки замедления темпов распространения коронавирусной инфекции COVID-19 в ряде регионов мира. Участники рынка также сфокусировались на запланированных властями США дальнейших мерах, которые должны ограничить последствия замедления экономической активности и приостановки работы компаний. Некоторые инвесторы считают восстановление цен на акции преждевременным с учетом, что ограничительные меры, вероятно, окажут на экономику существенное негативное влияние и после второго квартала.

В Сенате ведется работа над дополнительными мерами поддержки малого бизнеса США, серьезный урон которому нанес вызванный коронавирусом кризис, сообщила во вторник газета The Hill. Сенатор-республиканец Марко Рубио, председатель комитета Сената США по делам малого бизнеса и предпринимательства, написал в Twitter, что в Сенате работают над дополнительной программой поддержки, голосование по которой состоится 9 апреля. Он отметил, что для этой программы нужно порядка $200-250 млрд.

Фондовые рынки государств Азиатско-Тихоокеанского региона демонстрируют разнонаправленную динамику в среду на фоне неопределенности, связанной с пандемией новой коронавирусной инфекции. Японский фондовый индекс Nikkei 225 вырос на 2,23. Китайский индекс Shanghai Composite снижается на 0,2%, гонконгский Hang Seng - на 0,7%. Южнокорейский KOSPI прибавляет 0,7%. Австралийский индекс S&P/ASX 200 вырос почти на 1%.

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ из-за ситуации с коронавирусом во вторник в официальном порядке утвердил до 6 мая режим чрезвычайного положения в семи префектурах Японии, включая Токио. Кроме Токио, режим ЧП касается префектур Сайтама, Тиба, Канагава, Осака, Хёго и Фукуока. Между тем власти Китая разблокировали выезд из города Уханя, откуда началась пандемия коронавируса, сообщают китайские СМИ. Ухань пробыл в жесткой изоляции 76 дней. Такие меры власти ввели, чтобы сдержать распространение COVID-19. Всего в мире число инфицированных превысило 1,4 млн человек и 82 тыс. смертельных случаев, по данным американского университета Джона Хопкинса, который осуществляет мониторинг ситуации с распространением коронавируса.

В свою очередь цены на нефть уверенно повышаются на торгах в среду после падения по итогам предыдущих торгов. Росту котировок способствуют надежды на то, что крупнейшие в мире производители согласятся сократить добычу. Рынок ждет видеоконференцию стран ОПЕК+, которая должна состояться в четверг. Стоимость июньских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:20 МСК составила $32,33 за баррель, что на 1,44% выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов во вторник фьючерсы упали в цене на 3,57%, до $31,87 за баррель. Фьючерс на нефть WTI на май на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи к этому времени подорожал на 4,57% - до $24,71 за баррель. К закрытию предыдущих торгов цена контракта составила $23,63 за баррель, опустившись за день на 9,39%.

Заседание ОПЕК+ официально назначено на 9 апреля на 16:00 (Вена), сообщили "Интерфаксу" несколько делегатов. Официальный представитель Минэнерго РФ подтвердил, что Россия примет участие в видеоконференции. Между тем в пятницу, 10 апреля, Саудовская Аравия, председательствующая в G20, проведет виртуальную внеочередную встречу министров энергетики, для содействия глобальному диалогу и кооперации для обеспечения стабильности энергетических рынков и укрепления мировой экономики, говорится в сообщении организатора.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций во вторник снизилась более чем в 1,5 раза по сравнению с предыдущим торговым днем и оказалась ниже средних уровней - суммарный объем торгов бондами на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) составил 9,7 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 1,87 млрд рублей. При этом цены большинства выпусков корпоративных облигаций продемонстрировали умеренный рост.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 7 апреля вырос на 0,31% по отношению к предыдущему торговому дню и составил 107,03 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds прибавил за день 0,33%, поднявшись до 659,59 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах роста оказались облигации "Транснефть-001P-08" (+1,95%), "ФСК ЕЭС-13" (+1,35%) и "МТС-001P-12" (+1,19%), а в лидерах снижения - облигации "МТС-001P-10" (-3,48%), "ЕвроХим-001P-03" (-0,6%) и "РУСАЛ Братск-001Р-04" (-0,26%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что Сбербанк (MOEX: SBER) России разместил 18,10% выпуска облигаций серии ИОС_PRT_REIT-5Y-001Р-232R на 543 млн рублей при номинальном объеме выпуска 2,5 млрд рублей, 16,92% выпуска облигаций серии ИОС-BSK_FIX_MEM-2Y-001Р-237R номинальным объемом 2,5 млрд рублей на 423 млн рублей и 22,32% выпуска серии ИОС-IMOEX-ASN_PRT-4Y-001Р-239R на 446 млн рублей номинальным объемом 2 млрд рублей. Облигации серии ИОС_PRT_REIT-5Y-001Р-232R гасятся в апреле 2025 года. Облигации серии ИОС-BSK_FIX_MEM-2Y-001Р-237R гасятся в апреле 2022 года. Облигации серии ИОС-IMOEX-ASN_PRT-4Y-001Р-239R гасятся в марте 2024 года. По выпускам предусмотрен один купон, ставка купона установлена на уровне 0,01% годовых. Кроме того, по выпускам предусмотрена выплата дополнительного дохода. Облигации размещены в рамках программы биржевых облигаций объемом до 1,7 трлн рублей.

ООО "Ломбард "Мастер" установило ставку 1-го купона облигаций серии БО-П08 объемом 100 млн рублей на уровне 17% годовых. Купоны квартальные, предусмотрена годовая оферта. Выпуск сроком обращения 3 года размещается по открытой подписке. Сбор заявок инвесторов начался в 13:00 МСК 27 марта и завершился в 18:00 МСК 7 апреля. Техразмещение запланировано на 9 апреля. Облигации размещаются в рамках программы биржевых облигаций компании серии 001Р и объемом 10 млрд рублей. Бумаги в рамках программы могут размещаться на срок до 10 лет, срок самой программы также 10 лет.

ООО "Северо-Западная концессионная компания" (СЗКК) определило ставку 18-го купона облигаций 3-4-й серий в размере 5,31% годовых. СЗКК разместила бонды общим объемом 10 млрд рублей в октябре 2011 года. Срок обращения облигаций - 20 лет. По выпускам выплачиваются полугодовые купоны. Ставки первых купонов облигаций определены в размере 11,15% годовых. Ставки 2-40-го купонов зависят от индекса потребительских цен и рассчитываются как уровень инфляции за год + 3% годовых. Бонды имеют амортизационную структуру погашения: каждые полгода, начиная с 7-го года обращения, будут выплачиваться платежи, возрастающие от 1,8% от номинала облигаций до 6,5% от номинала.

ООО "Дэни колл" (группа компаний Danycom, Краснодар) выставило на 21 января 2021 года пятую дополнительную оферту по соглашению с владельцами облигаций серии БО-01. Количество приобретаемых облигаций - до 1 млн штук включительно. Период предъявления - с 13 по 19 января 2021 года. Цена приобретения облигаций будет рассчитываться по формуле, которая привязана к курсу евро. Выпуск объемом 1 млрд рублей был размещен в июле 2019 года по ставке купона в размере 13,5% годовых. Ставка 2-6-го купонов приравнена к ставке 1-го купона. Срок обращения бумаг - 3 года, купоны квартальные.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
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