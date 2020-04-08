Фондовые индексы США развернулись вниз

Фондовые индексы США завершили торги во вторник снижением. Фондовые рынки государств Азиатско-Тихоокеанского региона демонстрируют разнонаправленную динамику в среду. Цены на нефть уверенно повышаются на торгах в среду.

Фондовые индексы США завершили торги во вторник снижением, развернувшись вниз и существенно отойдя от сессионных пиков, несмотря на признаки замедления темпов распространения коронавирусной инфекции COVID-19 в ряде регионов мира.

Участники рынка также сфокусировались на запланированных властями США дальнейших мерах, которые должны ограничить последствия замедления экономической активности и приостановки работы компаний.

Некоторые инвесторы считают восстановление цен на акции преждевременным с учетом, что ограничительные меры, вероятно, окажут на экономику существенное негативное влияние и после второго квартала.

"Понижательный риск намного существеннее шансов на повышение в той точке, где мы сегодня находимся", - сказал эксперт Goldman Sachs Дэвид Костин, которого цитирует CNBC.

В Сенате ведется работа над дополнительными мерами поддержки малого бизнеса США, серьезный урон которому нанес вызванный коронавирусом кризис, сообщила во вторник газета The Hill.

"Я буду работать с министром (финансов США Стивеном - ИФ) Мнучином и с лидером (демократического меньшинства Чаком - ИФ) Шумером и надеюсь добиться утверждения финансирования программы единогласно или по итогам голосования на сессии в Сенате в четверг", - заявил глава республиканского большинства в верхней палате Конгресса Митч Макконнелл.

Ранее также сенатор-республиканец Марко Рубио, председатель комитета Сената США по делам малого бизнеса и предпринимательства, написал в Twitter, что Макконнелл и Шумер работают над дополнительной программой поддержки, голосование по которой состоится 9 апреля. Он отметил, что для этой программы нужно порядка $200-250 млрд.

Тем временем индекс оптимизма представителей малого бизнеса США в марте рухнул на 8,1 пункта, что стало максимальным снижением за время его расчетов, свидетельствуют данные Национальной федерации независимого бизнеса (NFIB).

При этом значение индикатора опустилось до самой низкой отметки с октября 2016 года - 96,4 пункта по сравнению со 104,5 пункта в феврале. Аналитики в среднем прогнозировали более сильное сокращение - до 95 пунктов, сообщает Trading Economics.

Акции оператора круизных лайнеров Carnival подскочили на 10,7% после роста на 21% по итогам предыдущих торгов. Бумаги его конкурентов - Norwegian Cruise Lines Holdings и Royal Caribbean Cruises подскочили на 10% и 13,3% соответственно.

Акции авиакомпаний показали разнонаправленную динамику во вторник. Так, цена бумаг Delta Air снизилась на 0,3%, тогда как котировки акций American Airlines Group выросли на 7,57%, а United Airlines Holdings - на 1,9%.

Бумаги AT&T подорожали на 2,2%. Компания объявила о заключении срочного кредитного соглашения на сумму $5,5 млрд и сообщила, что планирует продолжить выплачивать дивиденды.

Индекс Dow Jones Industrial Average к закрытию торгов во вторник опустился на 26,13 пункта (0,12%) - до 22653,86 пункта. При этом в определенный момент торгов он поднялся на 937,25 пункта (4,1%), что стало сессионным пиком.

Standard & Poor's 500 снизился на 4,27 пункта (0,12%), составив 2659,41 пункта. В ходе торгов индикатор повышался более чем на 3%.

Значение Nasdaq Composite уменьшилось на 25,98 пункта (0,33%) - до 7887,26 пункта после роста на 3%.

Фондовые рынки государств Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) демонстрируют разнонаправленную динамику в среду на фоне неопределенности, связанной с пандемией новой коронавирусной инфекции.

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ из-за ситуации с коронавирусом во вторник в официальном порядке утвердил до 6 мая режим чрезвычайного положения в семи префектурах Японии, включая Токио. Кроме Токио, режим ЧП касается префектур Сайтама, Тиба, Канагава, Осака, Хёго и Фукуока.

Между тем власти Китая разблокировали выезд из города Уханя, откуда началась пандемия коронавируса, сообщают китайские СМИ. Ухань пробыл в жесткой изоляции 76 дней. Такие меры власти ввели, чтобы сдержать распространение COVID-19.

В материковом Китае за истекшие сутки зарегистрировано 62 новых случая заражения коронавирусом, 59 - у людей, прибывших из-за рубежа, три - внутри страны, сообщил Госкомздрав КНР на своем официальном сайте.

Всего в мире число инфицированных превысило 1,4 млн человек и 82 тыс. смертельных случаев, по данным американского университета Джона Хопкинса, который осуществляет мониторинг ситуации с распространением коронавируса.

Госсекретарь США Майк Помпео и премьер-министр Австралии Скотт Моррисон подчеркнули в ходе состоявшейся в среду телефонной беседы, что в нынешней ситуации сотрудничество двух стран в борьбе с коронавирусом имеет большое значение.

"Госсекретарь Помпео и премьер-министр Моррисон подчеркнули важность американо-австралийской и международной координации для сдерживания пандемии COVID-19 и устранения риска для здоровья населения, вызванного этой вспышкой", - говорится в сообщении госдепартамента о разговоре политиков.

В нем отмечается, что стороны также "обсудили важность решительного международного реагирования на вспышку болезни в регионе, в том числе в Юго-Восточной Азии".

Резервный банк Австралии (RBA) во вторник объявил о сохранении базовой процентной ставки на рекордно низком уровне - 0,25%, целевого показателя доходности трехлетних гособлигаций - также на уровне 0,25%. При этом управляющий RBA Филип Лоу предупредил, что во втором квартале в стране ожидается "очень крупный экономический спад", а "безработица подскочит до многолетнего максимума".

Японский фондовый индекс Nikkei 225 поднимается на 2,5%.

В числе лидеров роста оказались акции крупнейшего розничного продавца одежды в Азии Fast Retailing, подорожавшие на 7,9%. Цена бумаг японской SoftBank Group растет на 0,8%. Накануне стало известно, что два члена совета директоров американского коворкингового стартапа WeWork от лица компании подали в суд на SoftBank в связи с ее решением отказаться от выкупа доли акций на сумму $3 млрд.

Китайский индекс Shanghai Composite снижается на 0,2%, гонконгский Hang Seng - на 0,7%.

Бумаги интернет-гиганта Tencent Holdings подешевели в ходе торгов в Гонконге на 0,6%. Кроме того, снижается цена акций нефтяных компаний, включая CNOOC - на 2,1% и PetroChina - на 1,7%.

Южнокорейский KOSPI прибавляет 0,7%.

Рыночная стоимость одного из крупнейших в мире производителей чипов Samsung Electronics Co. снизилась на 0,2%, другого представителя данной отрасли SK Hynix выросла на 0,7%. Акции автопроизводителей Hyundai Motor и Kia Motors прибавляют в цене 1,2% и 3,2% соответственно.

Австралийский индекс S&P/ASX 200 вырос почти на 1%.

Капитализация горнодобывающей BHP растет на 1,1%, Rio Tinto - снижается на 0,1%. Котировки Commonwealth Bank of Australia опустились на 1,4%, National Australia Bank - на 2,8%.

Цены на нефть уверенно повышаются на торгах в среду после падения по итогам предыдущих торгов.

Росту котировок способствуют надежды на то, что крупнейшие в мире производители согласятся сократить добычу. Рынок ждет видеоконференцию стран ОПЕК+, которая должна состояться в четверг.

Стоимость июньских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:16 МСК составляет $32,90 за баррель, что на $1,03 (3,23%) выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов во вторник фьючерсы упали в цене на 3,57%, до $31,87 за баррель.

Фьючерс на нефть WTI на май на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подорожал на $1,57 (6,64%) - до $25,20 за баррель. К закрытию предыдущих торгов цена контракта составила $23,63 за баррель, опустившись на $2,45 (9,39%) по сравнению с предыдущей сессией.

Заседание ОПЕК+ официально назначено на 9 апреля на 16:00 (Вена), сообщили "Интерфаксу" несколько делегатов. Официальный представитель Минэнерго РФ подтвердил, что Россия примет участие в видеоконференции.

Между тем в пятницу, 10 апреля, Саудовская Аравия, председательствующая в G20, проведет виртуальную внеочередную встречу министров энергетики, для содействия глобальному диалогу и кооперации для обеспечения стабильности энергетических рынков и укрепления мировой экономики, говорится в сообщении организатора.

"В следующие два дня ожидания, определенно, будут очень высокими", - говорит глобальный директор по рыночной стратегии Westpac Роберт Ренни, которого цитирует Financial Times.

Минэнерго США понизило прогноз по добыче нефти в стране в 2020 году на 1,2 млн б/с по сравнению с мартовским прогнозом - до 11,8 млн б/с, следует из данных ежемесячного прогноза управления энергетической информации Минэнерго США (EIA).

Ведомство отмечает в отчете, что прогнозная добыча в этом году будет на 0,5 млн б/с меньше, чем в 2019 году. В случае реализации такого прогноза падение производства в 2020 году станет первым годовым снижением с 2016 года.

В 2021 году EIA ожидает дальнейшего снижения добычи нефти в США - еще на 0,7 млн б/с, до 11,1 млн б/с.