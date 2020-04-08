Raiffeisenbank снизил оценку акций и GDR "Магнита" на 18-34%, оставив рейтинг "покупать"

Raiffeisenbank понизил прогнозную стоимость акций и глобальных депозитарных расписок (GDR) ПАО "Магнит" (MOEX: MGNT) с 5450 рублей до 4460 рублей и с $21 до $13,8 за штуку соответственно, сообщается в обзоре аналитика банка Егора Макеева.

Между тем рекомендация (рейтинг) "покупать" для этих бумаг была подтверждена.

"Начиная с текущего года "Магнит" замедлит темп роста сети из-за применения более строгих критериев при принятии решений об открытии магазинов. Это должно быть особенно ярко выражено в 2020 году, когда также запланировано значительное число закрытий уже работающих магазинов с неудовлетворительными финансовыми показателями", - пишет Макеев. По его прогнозам, данный подход в сочетании с внедрением обновленного ценностного предложения должен оказать положительное влияние на показатель продаж с квадратного метра и прибыльность компании в среднесрочном периоде.

Как считает эксперт, "Магнит" продолжит выплачивать как минимум 31 млрд рублей в год в виде дивидендов, что соответствует дивидендной доходности 9,3% по акциям и 8,5% по GDR. В то же время, по его расчётам, дивидендные выплаты начнут покрываться свободным денежным потоком только с 2023 года, тогда как уровень долговой нагрузки компании останется повышенным - "чистый долг/EBITDA" в районе 2х - до 2022 года.

По мнению Макеева, влияние COVID-19 на фундаментальную стоимость "Магнита" будет крайне ограничено, и эффект от ажиотажного спроса на товары первой необходимости в конце I квартала 2020 года будет компенсирован несколько более скромными продажами в последующих кварталах, а также временным замедлением продаж в магазинах "Магнит Косметик".

"В случае продления или ужесточения мер по профилактике COVID-19 есть риск того, что "Магнит" будет вынужден снизить темпы развития сети и реновации магазинов, но сейчас такое развитие ситуации не рассматривается в качестве базового сценария", - говорится в обзоре.

Оценки и рекомендации аналитиков для депозитарных расписок (цены в долларах):

Прогнозная цена Магнит - 13,8 (текущая цена - 9,4), рекомендация - покупать;

Прогнозная цена Магнит (акции, цена в рублях) - 4460,0 (текущая цена - 3232,5), рекомендация - покупать.