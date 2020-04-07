Рубль вечером усилил рост к доллару и отыграл потери к евро благодаря позитивным сигналам с внешних рынков

Москва. 7 апреля. Доллар ускорил падение, евро растерял почти весь прирост на "Московской бирже" во вторник вечером; рубль растет к бивалютной корзине в условиях опережающего укрепления в паре с долларом на позитивных сигналах с внешних рынков.

Курс доллара США составил 75,42 руб./$1 в 19:00 МСК, что на 60,5 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 82,08 руб./EUR1, подорожав на 3,0 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 31,93 копейки - до 78,41 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль усилил рост к доллару и отыграл почти все потери к евро на вечерних торгах благодаря подъему интереса инвесторов к риску, позитивным сигналам с внешних рынков, а также надеждам на достижение соглашения по снижению нефтедобычи странами ОПЕК+. Рост спроса на рисковые активы и усиление позитива на глобальном рынке, в свою очередь, связано с сигналами, что распространение коронавирусной инфекции COVID-19 в США и Европе, возможно, начинает замедляться.

Президент США Дональд Трамп накануне выразил надежду, что стране удастся преодолеть распространение COVID-19 в скором времени и не дойти до прогнозируемых ранее 100 тыс. смертей. "Мы начинаем видеть свет в конце туннеля и надеемся, что в недалеком будущем мы будем очень гордиться той работой, которую мы все сделали", - сказал Трамп в ходе брифинга в Белом доме. Он отметил, что небольшое снижение летальных случаев среди пациентов с COVID-19 в Нью-Йорке может быть "хорошим знаком".

Власти наиболее эпидемиологически неблагоприятных штатов США отмечают стабилизацию ситуации с распространением коронавируса, сообщает издание Politico. Как заявил губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо, за последние два дня наблюдается стабилизация уровня смертности пациентов с коронавирусом. Губернатор штата Нью-Джерси Фил Мерфи также подчеркнул, что ситуация с COVID-19 в штате стабилизируется.

В центре внимания рынка остается встреча государств ОПЕК+. Котировки нефти вечером во вторник демонстрируют разнонаправленную динамику. Заседание ОПЕК+ официально назначено на 9 апреля на 16:00 (Вена), сообщили "Интерфаксу" несколько делегатов. Официальный представитель Минэнерго РФ подтвердил, что Россия примет участие в видеоконференции.

Президент США Дональд Трамп в понедельник заявил, что примет решение о том, согласен ли он снизить добычу нефти, если иностранные партнеры его попросят об этом. Он подчеркнул, что снижение добычи в принципе проводится компаниями автоматически, так как они реагируют на снижение цен на рынке.

Стоимость июньских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:01 МСК снизилась на 0,33% - до $32,94 за баррель. Фьючерс на WTI на май на торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подорожал на 0,61% - до $26,2 за баррель.

Саудовская Аравия, председательствующая в G20, 10 апреля проведет виртуальную внеочередную встречу министров энергетики. Ранее министр энергетики США Дэн Бруйетт заявил, что США призывают Саудовскую Аравию созвать заседание на этой неделе, где они рассчитывают обсудить с Россией и СА ситуацию на нефтяном рынке.

"Думаю, (Россия и Саудовская Аравия - ИФ) спорят о том, как отреагировать на падение спроса на нефть, вызванное коронавирусом. В США мы тоже корректируем наш рынок, но другими методами. У нас свободный рынок, и отрасль скорректируется сама. Однако Россия и Саудовская Аравия должны сделать это коллективно", - считает Бруйетт.

Как рассказал "Интерфаксу" начальник отдела доверительного управления компании "КСП Капитал УА" Дмитрий Хомяков, после вчерашней сессии на американском фондовом рынке, которая стала одной из лучших в истории, у инвесторов вновь проснулся аппетит к риску, благодаря чему валюты развивающихся стран показали укрепление. "На рубль дополнительно серьезное влияние оказали выросшие до $34 за баррель Brent цены на нефть. Благодаря этому рубль во вторник укрепляется к доллару и нейтрален к евро. В краткосрочной перспективе основное влияние на курс рубля будет оказывать результат встреч ОПЕК+ и министров энергетики G20, которые состоятся 9 и 10 апреля соответственно. В долгосрочной перспективе по-прежнему основное влияние будет оказывать коронавирус. Также, несмотря на то, что пока динамика инфляции не выглядит угрожающей (в марте 2,5% против 2,3% в феврале), важно следить за показателями инфляции месяц к месяцу", - подчеркнул Хомяков.

"Во вторник на глобальных рынках сохраняется аппетит к риску, вызванный отсутствием признаков дальнейшего ускорения темпов распространения пандемии, хотя в основных регионах присутствия болезни ситуация все еще остается тяжелой. (. . .) На валютном рынке аппетит к риску выражается в активном снижении доллара ко всем валютам корзины DXY, что придает силы и большинству валют на развивающихся рынках. Рубль не является исключением среди валют EM, однако основным фактором поддержки для отечественной валюты остаются котировки нефти, сохраняющие положительную динамику в ожидании предстоящей встречи ОПЕК+", - полагает начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко.

"Следует добавить, что постепенному возвращению рублем своих позиций способствуют не только восстановление цен на нефть и улучшение настроений глобальных инвесторов, но и ряд других дополнительных факторов. В их числе сохраняющиеся продажи валюты со стороны ЦБ, резкое замедление импорта в условиях закрытия границ и сокращение спроса на наличную валюту со стороны населения в условиях действия ограничительных мер", - также отметил Кравченко.

Банк России 7 апреля провел традиционный недельный депозитный аукцион, в ходе которого банки разместили в ЦБ РФ 1 трлн 50 млрд рублей (при лимите 1 трлн 50 млрд рублей и спросе 1 трлн 261,1 млрд рублей) в среднем по ставке 5,91% годовых. На недельном депозитном аукционе, состоявшемся 31 марта, банки разместили 1 трлн 757,6 млрд рублей (при лимите 2 трлн 270 млрд рублей) в среднем по ставке 5,95% годовых.

Банк России 7 апреля провел депозитный аукцион "тонкой настройки" сроком на один день. В ходе аукциона банки разместили в ЦБ РФ 610,2 млрд рублей (при лимите 1,2 трлн рублей и общем спросе 610,2 млрд рублей) в среднем по ставке 5,96 годовых.

ЦБ РФ 7 апреля доразместил 31-й выпуск КОБР в объеме 5,899 млрд рублей. Спрос по номиналу составил 5,899 млрд рублей. Объем предложения равнялся 300,507 млрд рублей. Цена отсечения была определена на уровне 100% номинала. Средневзвешенная цена аукциона составила 100% от номинала.

ЦБ РФ 3 апреля в рамках упреждающих мер продал валюту на 15,4 млрд рублей, следует из данных Банка России. Днем ранее, 2 апреля, объем продаж валюты составил 15,8 млрд рублей. Перед этим, 1 апреля, ЦБ РФ продал валюту на рынке также на 15,8 млрд рублей.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ опустил официальный курс доллара на 8 апреля на 95,24 копейки, до 75,455 руб./$1, и уменьшил курс евро на 62,26 копейки, до 82,012 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах "Московской биржи" опустился во вторник на 88,23 копейки по отношению к понедельнику и составил 75,5104 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 МСК упал на 81,62 копейки и составил 75,5285 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $3 млрд 427,143 млн, из которых $683,765 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $2 млрд 743,378 млн - на сделки с расчетами завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" снизился на 47,55 копейки, до 82,063 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" к 19:08 МСК опустился на 34,59 копейки и составил 82,1586 руб./EUR1. Объем торгов евро к этому моменту составил EUR677,155 млн, из которых EUR219,391 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR457,764 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов по преимуществу снизились во вторник по сравнению с предыдущим торговым днем. Исключение составила ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт", которая осталась на прежнем уровне - 6,14% годовых, в то время как ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок опустилась на 5 базисных пунктов (б.п.) - до 6,18% годовых. Ставка на срок 1 месяц уменьшилась на 1 б.п. - до 6,4% годовых, ставка на срок 3 месяца снизилась на 7 б.п. - до 6,53% годовых, ставка на срок 6 месяцев опустилась на 6 б.п. - до 6,67% годовых.

"На локальном межбанковском рынке банки высвободили значительный объем ликвидности с недельных депозитов в ЦБ, разместив на аукционе 1,05 трлн рублей против 1,8 трлн рублей, размещенных неделей ранее. Одновременно кредитные организации почти на 100 млрд рублей увеличили объем размещения (по сравнению с понедельником) на депозитах "овернайт" в рамках операций "тонкой настройки", разместив на аукционе 610,2 млрд рублей", - отметил Кравченко.