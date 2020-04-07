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07 апреля 2020 года 19:24

Рынок акций РФ к вечеру растерял большую часть роста из-за ослабления нефти, индекс РТС не удержал 1100 пунктов

Москва. 7 апреля. Рынок акций РФ после дневного роста на фоне общемировых надежд на замедление распространения COVID-19 в США и Европе к вечеру растерял большую часть позиций из-за просевшей нефти на фоне фиксации прибыли игроками; динамика blue chips оказалась смешанной, причем подешевели бумаги нефтяных компаний.

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 2634,74 пункта (+0,5%, максимум дня - 2688,67 пункта), индекс РТС - 1099,76 пункта (+1,5%); цены большинства основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) изменились в пределах 4,3%.

Доллар упал до 75,49 рубля (-0,53 рубля).

В лидерах роста выступили акции "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+4,3%), Сбербанка (MOEX: SBER) (+3,6% и +2,2% "префы"), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+3,6%), "Мечела" (MOEX: MTLR) (+3,5% и +3,8% "префы"), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (+3,3%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+3,2%), "Ростелекома" (MOEX: RTKM) (+2,8% и +2,2% "префы"), ВТБ (MOEX: VTBR) (+2,1%), "Новолипецкого металлургического комбината" (MOEX: NLMK) (+1,7%).

Сбербанк во вторник отчитался за март по РСБУ: банк получил 62,1 млрд рублей чистой прибыли против 74,4 млрд рублей годом ранее.

Выручка АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+0,1%) в IV квартале 2019 года выросла на 2,7% (до 181,1 млрд руб.), а скорректированная OIBDA (операционная прибыль) сократилась на 4,6% (до 52,7 млрд руб.), при этом показатели оказались лучше ожиданий.

Подешевели во вторник акции "Татнефти" (MOEX: TATN) (-4,2% и -3,1% "префы"), "Россетей" (MOEX: RSTI) (-3,8%), "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES) (-2,4%), "Магнитогорского металлургического комбината" (MOEX: MAGN) (-2,1%), "Распадской" (MOEX: RASP) (-1,9%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-1,9%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-1%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-0,9%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (-0,8%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-0,5%), "префы" "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-3,6%).

По словам начальника аналитического отдела ИК "Русс-инвест" Дмитрия Беденкова, позитивные сигналы о некотором снижении активности пандемии в США и Европе позитивно воспринимаются инвесторами. В то же время последние данные ВОЗ отражают улучшение ситуации в Европе, но сохранение роста зараженных в США.

Сообщение о снятии карантина в китайском Ухане настроило рынки с начала недели на позитивный лад. Тема видеосаммита ОПЕК+ 9 апреля находится в фокусе внимания, это событие можно назвать главным на неделе. Сигналы о том, что США могут присоединиться к консультациям, повышают шансы на достижение соглашения. Однако новости об агрессивных требованиях Саудовской Аравии к России по сокращению добычи вносят элемент неопределенности, считает эксперт.

Как отмечает ведущий аналитик компании "Открытие Брокер" Андрей Кочетков, рынки увидели свет в конце туннеля текущего кризиса: Число заболевших и умирающих от COVID-19 в Европе сокращается, есть надежды на прохождение пика роста заболеваний в США. В РФ начались клинические испытания трех препаратов против COVID-19, и, учитывая серьезность ситуации, они пройдут по ускоренной схеме одобрения. Ведущие регуляторы залили рынки ликвидностью, которая постепенно трансформируется в спрос на рискованные активы. Российский рынок в этом отношении является одним из наиболее привлекательных объектов инвестирования. Вероятно, что в текущем году с дивидендными выплатами ситуация будет далека от позитивной, но, в отличие от американских и европейских компаний, речи о приостановке выплат и программ обратного выкупа не идет.

Сбербанк отчитался о росте прибыли за I квартал по РСБУ на 0,2% - до 218,7 млрд рублей. С учетом сложной ситуации сам факт роста уже обнадеживает, хотя во II квартале банковский сектор будет испытывать сложности из-за различных программ поддержки населения и бизнеса. АФК "Система" отчиталась о росте скорректированной чистой прибыли по МСФО в 2019 году до 53,4 млрд рублей при росте консолидированной выручки на 5,1%. В текущем году результаты "Системы" также могут пострадать от COVID-19, но многие ее активы, такие как МТС и "Детский мир" (MOEX: DSKY), вряд ли испытают серьезную просадку бизнеса. Более того, телекоммуникации - это почти единственный сектор, для которого существенных изменений в денежных потоках не ожидается.

В Европе рассчитывают, что принятые меры позволят пройти пик заболеваемости в ближайшее время. Во всяком случае, в Италии и Испании наметилась тенденция к сокращению летальных случаев. В США закон запрещает самим компаниям договариваться о мерах поддержки цен на рынке, но государство может ограничить деятельность таких компаний иными мерами, включая лицензирование или дополнительные налоги. Саудовская Аравия ждет от РФ сокращения добычи на 1,5 млн б/с, но в Москве подчеркивают, что без участия США это невозможно. Поэтому пока надежды на рынке есть, но они весьма шаткие. Если новая сделка ОПЕК+ состоится, то стоимость барреля Brent может подняться до $35-45. Если же сделка развалится, то нельзя исключать волны разочарования и роста доллара до 80 руб./$1.

Президент США Дональд Трамп заявляет о том, что уже испытывается десяток препаратов против коронавируса, а экономический спад будет лечиться масштабным пакетом государственной поддержки и усилиями ФРС. Вероятно, что уже в мае будет запущен еще один экономический пакет на $1,5 трлн. На российском рынке акций вечером оптимизм иссяк, так как риски остаются из-за позиции США, полагает Кочетков.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, индексы МосБиржи и РТС к концу торгов откатились от дневных максимумов на фоне некоторого ослабления оптимизма за рубежом, при этом созрели риски фиксации прибыли в середине недели. Давление на бумаги X5 Retail (MOEX: FIVE) Group оказали комментарии менеджмента компании об ожидаемом снижении спроса во II и III кварталах текущего года.

В США индексы также сократили утренний прирост. Индикатор S&P 500 стремился в район 2800 пунктов, где теперь расположена верхняя полоса Боллинджера дневного графика - очередная цель среднесрочной коррекции. Инвесторы надеются, что пик эпидемии в США вскоре будет пройден ввиду замедления новых случаев заражения и смертности в ряде эпицентров заболевания. Кроме того, правительство готовит уже четвертый пакет экономической помощи стране в размере более $1 трлн.

В Европе проходит встреча министров финансов, не все из которых поддерживают выпуск "коронабондов" - облигаций, призванных помочь финансированию правительств, столкнувшихся с последствиями коронавируса. На нефтяном рынке вечером также сложился неоднозначный настрой. Цена Brent пока остается выше поддержки $31 за баррель, которая должна устоять при отсутствии негативных новостей. С фундаментальной точки зрения на рынке ждут новостей о перспективах заключения сделки нефтедобывающими странами.

Индексы МосБиржи и РТС во вторник подходили к уровням 2700 и 1125 пунктов соответственно, где расположены верхние полосы Боллинджера дневных графиков, но к концу сессии растеряли большую часть роста из-за осторожности "быков" - это может служить одним из предвестников фиксации прибыли. Для рублевого индикатора у 2650 пунктов расположено важное среднесрочное сопротивление (средняя полоса Боллинджера месячного графика), что создает дополнительные риски перехода к продажам при отсутствии веских поводов для повышения. Ориентир по индексу МосБиржи на среду - 2550-2750 пунктов.

Во вторник выросла фондовая Азия (японский Nikkei 225 поднялся на 2%, китайский Shanghai Composite прибавил 2,1%, гонконгский Hang Seng - 2,1%), "плюсуют" Европа (индексы FTSE, DAX, CAC 40 растут на 2,1-2,8%) и Америка (индекс S&P 500 вырос на 2,3%, выше 2725 пунктов).

За сутки в материковой части КНР впервые с января не зафиксировано смертельных исходов заболевания, вызываемого коронавирусом, сообщил Госкомздрав КНР на своем официальном сайте. В стране за сутки зарегистрировано 32 новых случая заражения COVID-19, все - у людей, прибывших из-за рубежа, говорится в сообщении.

Инвесторы ожидают признаков достижения пика прироста случаев заражения, что позволило бы судить о том, как долго продлится рецессия и насколько она будет глубокой, пишет MarketWatch.

Между тем премьер-министр Японии Синдзо Абэ в понедельник объявил, что из-за коронавируса COVID-19 начиная со вторника сроком на месяц в семи префектурах Японии, включая Токио, будет введен режим чрезвычайного положения, сообщило агентство "Дзидзи". Ранее во вторник правительство Японии объявило о рекордном по объему пакете стимулов - 108,2 трлн иен ($994 млрд) - для поддержки домовладельцев и малого бизнеса на фоне распространения коронавируса. Его размер эквивалентен 20% ВВП страны.

Нефть к вечеру во вторник растеряла весь прирост, цена Brent к 18:50 МСК опустилась на $0,15 ниже уровня суточной давности. Стоимость июньских фьючерсов на Brent составила $32,78 за баррель (-0,8% и -3,1% в понедельник), майская цена WTI - $26,1 за баррель (+0,1% и -8% накануне).

В центре внимания рынка - встреча государств ОПЕК+ в четверг, от которой рынок ожидает решения о сокращении добычи.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами роста во вторник выступили акции ПАО "Тантал" (MOEX: TANL) (+33,3%), ПАО "Павловский автобус" (MOEX: PAZA) (+31,2%), ПАО "Наука-связь" (MOEX: NSVZ) (+23,1%), ПАО "Группа компаний "Роллман" (MOEX: RLMN) (+9,6%), ПАО "Кузбасская топливная компания" (MOEX: KBTK) (+7,3%), "Нижнекамскшины" (MOEX: NKSH) (+6,2%), банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB) (+5%), АДР Qiwi (MOEX: QIWI) (+3,7%).

Подешевели бумаги ОАО "GTL" (MOEX: GTLC) (-9,3%), ПАО "Левенгук" (MOEX: LVHK) (-6,2%), ПАО "Дагестанская энергосбытовая компания" (MOEX: DASB) (-4,5%), GDR X5 Retail (-3,9%), "ОГК-2" (MOEX: OGKB) (-3,5%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 120,868 млрд рублей (из них 26,939 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка).


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
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