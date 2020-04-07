07 апреля 2020 года 18:50
Цены большинства выпусков евробондов РФ во вторник вновь подросли благодаря спросу на рисковые активы
Москва. 7 апреля. Котировки большинства выпусков российских суверенных еврооблигаций во вторник вновь умеренно подросли благодаря сохраняющемуся спросу глобальных инвесторов на рисковые активы; исключение оставили лишь евробонды РФ с погашением в 2030 году. При этом американские казначейские обязательства (US Treasuries), напротив, снизились в цене, что в итоге привело к некоторому сужению суверенных спредов к доходности базовых активов, кроме спреда для бумаг "Россия-30".
Цена российских государственных еврооблигаций с погашением в 2030 году к 18:15 МСК снизилась на 41 базисный пункт по отношению к закрытию 6 апреля и составила 113,34% от номинала, что соответствует доходности 2,94% годовых (рост на 12 базисных пунктов к предыдущему торговому дню).
Стоимость американских трехлетних US Treasuries к 18:15 МСК снизилась на 4 базисных пункта относительно итогов предыдущего торгового дня, составив 102,81% от номинала (их доходность выросла на 2 базисных пункта и составила 0,24% годовых). Таким образом, спред между доходностью Russia-30 и трехлетних казначейских облигаций США расширился на 10 пунктов, до 270 базисных пунктов.
Котировки еврооблигаций с погашением в 2043 году выросли на 72 базисных пункта по отношению к предыдущему торговому дню, составив 129,78% от номинала (доходность снизилась на 4 пункта, до 3,92% годовых). Еврооблигации с погашением в 2042 году подорожали на 53 базисных пункта - до 126,53% от номинала (доходность снизилась на 3 пункта и составила 3,83% годовых). Бумаги с погашением в 2026 году выросли в цене по отношению к понедельнику на 106 базисных пунктов - до 109,97% от номинала, что соответствует доходности 2,96% годовых (снижение на 18 пунктов к предыдущему дню), евробонды РФ с погашением в 2023 году подорожали на 72 базисных пункта, до 109,16% от номинала (доходность снизилась на 21 пункт - до 2,1% годовых).
Новый тридцатилетний выпуск суверенных евробондов РФ с погашением в 2047 году подорожал на 11 базисных пунктов - до 125,71% от номинала (доходность снизилась на 1 пункт и составила 3,735% годовых), новый десятилетний выпуск евробондов РФ с погашением в 2027 году вырос в цене на 44 базисных пункта, до 108,06% от номинала (доходность снизилась на 6,5 пункта, до 3% годовых).
"Российские еврооблигации продолжают достаточно уверенно расти в цене. В результате доходность десятилетних евробондов РФ с погашением в 2029 году сегодня опустилась к отметке 3% годовых, что соответствует уровню начала года, то есть большую часть падения котировки уже отыграли. Спрос глобальных инвесторов отмечается по всему спектру долговых бумаг развивающихся стран, что связано как с восстановлением нефтяных котировок, так и с замедлением темпов распространения эпидемии коронавируса по всему миру. Кредитная премия для десятилетних еврооблигаций России снизилась до 220-225 базисных пунктов, то есть ушла от стрессовых значений, где она была еще пару недель назад - 250-280 базисных пунктов", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке управляющий банковского и финансового рынков Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Дмитрий Грицкевич
Опубликовано: ИА "Финмаркет"
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