.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Мнения аналитиков
Главная / Мнения аналитиков / Единственное, что ясно в настоящее время - это отсутствие ясности на ближайшую перспективу - Saxo Bank
.
07 апреля 2020 года 18:03
Единственное, что ясно в настоящее время - это отсутствие ясности на ближайшую перспективу - Saxo Bank
Рынок акций находится на пике "медвежьего" тренда. Движение цен во всех классах активов явно указывает на тревогу, а участники рынка бьются за ликвидность, не обращая внимания на фундаментальное и рациональное, отмечает стратег Saxo Bank по глобальной макроэкономике Кай Ван-Петерсен. "Над всем царствует страх, а также боязнь страха. Об этом свидетельствует индекс волатильности VIX, превышающий 80 пунктов - в семь раз выше, чем в середине января, когда он был между 12 и 13, - пишет специалист. - Индекс S&P 500 сначала года упал на 25%. Однако нужно вспомнить, что нынешний кризис последовал за самым длинным в истории периодом "бычьего" рынка. S&P 500 после минимума 2009 года вырос примерно на 400% и достиг абсолютного максимума около 3390. Некоторые наименования, например Amazon, и сейчас на 1200% выше, чем тогда, несмотря на 20-процентный отход от максимума". "Как всегда, всё определяет контекст. Всё пройдет, пройдет и это. Жизнь продолжится, и со временем неопределенность исчезнет, а с ней исчезнет и страх. После достаточного количества просветительских и ограничительных мер коронавирусные тревоги со временем начнут сходить на нет. Когда весь мир пройдет через то, через что Азия прошла в январе-феврале, уровень страха снизится. Нужно пересмотреть ожидания по фундаментальным показателям и доходам. Регуляторы столкнулись с тройной угрозой: удар по спросу, удар по предложению и уничтожение капитала на рынке энергоносителей, - отмечает К. Ван-Петерсен. - Беспокоиться нужно не столько о достоверности растущих цифр по случаям заболевания в США и Европе, сколько о направлении распространения и о том, что у Азии (особенно у Китая, Гонконга и Сингапура) есть большой исторический опыт, ресурсы и знания для борьбы с эпидемиями, особенно в связи с "атипичной пневмонией" десятилетней давности, а вот у Европы и США этого нет. В ближайшие недели мы будем наблюдать результаты прекрасной работы по ограничению заражения, проделанной Китаем, Сингапуром и Гонконгом. Количество случаев в Европе и США, скорее всего, в ближайшие месяц-два будет быстро расти. Однако с наступлением лета в Северном полушарии время окажется на нашей стороне. Кроме того, возможен прорыв в разработке вакцины. Таковы потенциальные преимущества, которых у Азии не было". Китай первым вступил в период замедления экономики - предполагают, что за первый квартал падение ВВП там может составить 10-20% - но в ближайшие квартал-два волна, скорее всего, дойдет до Еврозоны и США, отмечает специалист Saxo Bank. "Поэтому парадокс в том, что экономический рост Китая во втором квартале будет, вероятно, ускоряться, тогда как в остальном мире замедлится. Тем, кто резонно заметит, что в США и Еврозоне снизится спрос на китайские товары, нужно напомнить об азиатской демографии, потребительских расходах, здравоохранении, биотехнологиях и инфраструктурных проектах. Более 50% китайской торговли происходит в Азии. Большей части азиатских стран важнее ускорение экономического роста в Китае, чем в США или Еврозоне. Не стоит также забывать, что Китай будет начинать с самого низкого из возможных оснований - с нуля. Инвесторам нужно в первую очередь смотреть на строительные компании и на игроков в области недвижимости и инфраструктуры. Страна постепенно возвращается к экономике услуг: повсюду вновь открываются ресторанные сети, и некоторые провинции сообщают о почти 100-процентном возврате к норме", - отмечает Кай Ван-Петерсен. Ближайшие к Китаю страны с более высоким бета-коэффициентом - это, конечно, Сингапур, Южная Корея и Тайвань. Там пока не видно признаков поворота экономики вверх, но стоит ожидать восстановления активности в течение этого квартала вслед за Китаем, полагает стратег банка. Здесь, по его мнению, можно обращать внимание на "голубые фишки" с высокими дивидендами и хорошим балансом. В мире, где доходности постоянно снижаются (ФРС только за март снизила ставки на 150 базисных пунктов), такие наименования, как CK Hutchison (1 HK) приносят почти 6% без учета затрат на финансирование. А, например, Altria (MO, бывшая Philip Morris) дает около 9% без учета затрат на финансирование - и это всё после падения на 30% и 23% с начала года соответственно.
.
08 апреля 2020 года 17:15
Минфин на аукционе в среду смог разместить ОФЗ-ПД выпуска 25084 с погашением 4 октября 2023 года на 16,465 млрд рублей по номиналу при объёме предложения 20 млрд рублей по номиналу. Спрос составил 50,107 млрд рублей по номиналу при средневзвешенной доходности 6,45%. "Как минимум, это говорит о... читать дальше
.08 апреля 2020 года 16:52
Скачок волатильности на рынках привел к тому, что кривые доходности ряда российских корпоративных эмитентов отражают определенные ценовые диспропорции. Аналитики "ВТБ Капитала" полагают, что в значительной степени это связано с факторами ликвидности. Специалисты перечисляют топ-5 эмитентов, на... читать дальше
.08 апреля 2020 года 16:30
ынок акций РФ в среду вступил в полосу затишья перед встречей стран ОПЕК+ и других нефтепроизводителей, бумаги торгуются разнонаправленно на фоне сдержанного оборота торгов, сообщил "Интерфаксу" эксперт по фондовому рынку компании "БКС Брокер" Игорь Галактионов. По его словам, динамика активов... читать дальше
.08 апреля 2020 года 16:14
Ситуация на мировых рынках акций выглядит более стабильной, чем несколько недель назад - "ВТБ Капитал"
Ситуация на мировых рынках акций на данный момент выглядит более-менее стабильной, во всяком случае, указывает экономист "ВТБ Капитала" Нил Маккиннон, более стабильной, чем несколько недель назад. Процесс сокращения рисковых позиций и снижения долговой нагрузки инвесторами, судя по всему, в... читать дальше
.08 апреля 2020 года 15:50
Снижение трафика может обернуться для ритейлеров дополнительными расходами и значительными убытками - "Атон"
После периода панических закупок ритейлеры столкнулись со значительным снижением трафика на фоне перехода потребителей к онлайн-заказам товаров с доставкой на дом в условиях режима самоизоляции. Снижение трафика может обернуться для ритейлеров дополнительными расходами и значительными убытками,... читать дальше
.08 апреля 2020 года 15:33
Преждевременно говорить о V-образном восстановлении экономики и рынков, пик COVID-19 еще не пройден - General Invest
Говорить о начале V-образного восстановления мировых финансовых рынков и реальной экономики все еще может быть преждевременно, поскольку пик распространения коронавируса COVID-19 в мире и, прежде всего в США, еще не пройден до конца, считает аналитик по международным рынкам ИК General Invest... читать дальше
.08 апреля 2020 года 15:06
Фондовые игроки готовы как вернуться к покупкам, так и ускорить фиксацию прибыли - ИК "Велес Капитал"
ндексы Мосбиржи и РТС в первой половине сессии среды незначительно снижались, ожидая новых сигналов из-за рубежа. Игроки на повышение взяли небольшую паузу, но в целом готовы как вернуться к покупкам при появлении позитива, так и ускорить фиксацию прибыли, считает аналитик ИК "Велес Капитал" Елена... читать дальше
.08 апреля 2020 года 14:40
Повышенный кредитный риск и уверенность в низкой ключевой ставке способствуют спросу на ОФЗ - Райффайзенбанк
Повышенный кредитный риск и уверенность в низкой ключевой ставке способствуют спросу на ОФЗ, говорится в обзоре Райффайзенбанка. "По нашему мнению, восстановление российского долгового рынка (главным образом, в сегменте суверенных и квазисуверенных бумаг, тогда как во 2-3 эшелонах доходности... читать дальше
.08 апреля 2020 года 14:20
Текущая коррекция фондовых индексов может продолжить свое развитие, но рынок потом сможет без труда возобновить свое ралли, говорится в комментарии ИК "Фридом Финанс". "На российском рынке мы наблюдаем здоровую коррекцию после четырех подряд растущих сессий и обновления локальных максимумов... читать дальше
.08 апреля 2020 года 13:46
Аналитики Julius Baer снижают свою позицию по рынку нефти с "конструктивной" до "нейтральной", говорится в комментарии компании. "Цены на нефть выросли примерно на 50% с минимальных значений прошлой недели на фоне того, как ведущие производители обдумывают снижение добычи. Возрождение... читать дальше
.08 апреля 2020 года 13:26
Возврат Минфина на рынок госдолга в ближайшие недели может стать дополнительным фактором поддержки для рубля - "Нордеа банк"
Возврат Минфина на рынок госдолга в ближайшие недели может стать дополнительным фактором поддержки для рубля, сообщается в обзоре "Нордеа банка". Рубль сохраняется вблизи отметки 75,5 в паре с долларом и 82 в паре с евро. Российская валюта двигается в тренде с прочими рисковыми активами,... читать дальше
.08 апреля 2020 года 13:11
Moody's ожидает роста доли проблемных кредитов в РФ в 2020г до 20%, прогнозирует "лишь небольшую прибыль" банков
Распространение коронавируса и недавний обвал цен на нефть значительно ослабят экономическую активность в России, негативно повлияют на качество активов и прибыльность банков, считает рейтинговое агентство Moody's, изменившее прогноз по российской банковской системе со "стабильного" на... читать дальше
.08 апреля 2020 года 12:45
Дивиденды "Эталона" вряд ли окажут поддержку GDR компании, говорится в обзоре "Атона". "Эталон" опубликовал невпечатляющие результаты за 2019 год по МСФО, отмечают аналитики "Атона". Выручка компании увеличилась на 17% г/г (до 84,3 млрд руб.), валовая прибыль выросла на 18% г/г (против -19%... читать дальше
.08 апреля 2020 года 12:14
Росбанк ожидает повышенную активность локальных банков на аукционах Минфина в среду, так как представленные бумаги наиболее удачно подходят для хеджирования процентного риска и управления ликвидностью, а объемных аукционов в них не проводилось довольно давно, сообщается в комментарии... читать дальше
.08 апреля 2020 года 12:00
(добавлены 3-5-й абзацы) "ВТБ Капитал" повысил рекомендацию (рейтинг) для глобальных депозитарных расписок (GDR) "ФосАгро" (MOEX: PHOR) с "держать" до "покупать" в связи с падением их рыночной стоимости за последнее время, сообщается в обзоре аналитиков инвестбанка Елены Сахновой и Артема... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ
Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
.